Der umstrittene Lobautunnel findet sich nun auch nicht mehr im aktuellen ASFINAG-Bauprogramm, das am Dienstag vom Aufsichtsrat abgesegnet worden ist. Das Projekt der "Stadtstraße" in der Donaustadt läuft weiter, bringt der Stadt Wien aber viel Kritik wegen ihrer Vorgehensweise gegen die Klima-Aktivisten ein.

WIEN/DONAUSTADT. Das neue Bauprogramm der ASFINAG ist am Dienstag vom Aufsichtsrat abgesegnet worden - und der umstrittene Lobautunnel findet sich darin nun nicht mehr. Damit wurden von der ASFINAG nun jene Bauprojekte formal gestoppt, denen zuvor Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach einer Evaluierung eine Absage erteilt hatte.

Gegen Lobautunnel und Stadtstraße formierte sich viel Widerstand.

"Auf Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen hat die ASFINAG unter Berücksichtigung der Evaluierung und der Zielvorgaben des Klimaschutzministeriums dem Aufsichtsrat ein Bauprogramm und eine Mittelfrist-Planung vorgelegt", heißt es in einer Aussendung der ASFINAG.

Verfahren werden zu Ende geführt

Auch wenn der Lobautunnel, als Teil der S1 Außenring Schnellstraße, nicht mehr im Bauprojekt steht, werden laufende Verfahren aber noch abgeschlossen. Von der ASFINAG heißt es dazu: "Vor diesem Hintergrund werden die für die Bundesstraßenprojekte der ASFINAG erforderlichen Verfahren bei Behörden und Gerichten wie geplant bis zum Abschluss geführt und etwaige vertragliche Zusagen eingehalten."

Der Verkehrsclub ARBÖ übte heftige Kritik und bezeichnete die Entscheidung des ASFINAG-Aufsichtsrats in einer Aussendung als "verantwortungslos". Damit könnten "die grünen Ökoträumereien weitergehen und Millionen Euro (...) vernichtet werden.

Scharfe Kritik an Klagsdrohungen der Stadt Wien

Die Kritik von NGOs an der Stadt Wien wegen unverhältnismäßiger Klagsdrohungen reißt unterdessen nicht ab. Die Stadt hatte ein Schreiben an zahlreiche Gegner der "Stadtstraße" geschickt und mit rechtlichen Folgen gedroht. Das Schreiben ging offenbar auch an Minderjährige und an Verkehrsexperten, die sich lediglich kritisch geäußert hatten.

Seit Monaten campen Klima-Aktivisten in der Donaustadt, um den Bau der "Stadtstraße" zu verhindern.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch kritisierten zahlreiche Organisationen aus dem Umwelt- und Menschenrechtsbereich diese Vorgehensweise. "Die Stadt Wien hat mit diesen Einschüchterungsversuchen massiv das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt", heißt es von Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, dazu in einer Aussendung.

Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bedauerte in einer Stellungnahme, dass das Schreiben auch an Minderjährige ging. "Wir appellieren aber an alle, diese Besetzung zu beenden und gemeinsam am Klimaschutz in unserer Stadt weiterzuarbeiten", schreibt Sima und verteidigt das Bauprojekt Stadtstraße als nötig für die Entlastung der Ortskerne in der Donaustadt.

