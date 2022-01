Mit Samstag, 7. Jänner gelten die neuen Omikron-Regeln in ganz Österreich. Zunächst beschränken sich die neuen Maßnahmen auf die Quarantäne für Kontaktpersonen. Ab Dienstag, 11. Jänner kommt aber schon das weitere Maßnahmenpaket.

ÖSTERREICH. Wer sich die Booster-Impfung bereits geholt hat, wird in Zukunft nicht mehr in die angeordnete Quarantäne gehen müssen. Denn mit Samstag, 7. Jänner treten die neuen Omikron-Regeln schrittweise in Kraft.

Am 6. Jänner wurden die neuen Regelungen angekündigt

Foto: Dragan Tatic/BKA

Damit verfällt die ehemalige Kontaktpersonen-Regelung. Wer dreifach geimpft ist, wird nicht mehr als Kontaktperson geführt und muss damit nicht - wie bisher als Kontaktperson üblich - in Quarantäne. Gleichzeitig fällt die "K1/2-Unterscheidung" bei Kontaktpersonen.

Auch die FFP2 Maske schützt seit Samstag vor einer angeordneten Isolation. Trägt man beim Kontakt mit einer infizierten Person eine FFP2 Schutzmaske, ist man ebenso von der Quarantäne-Pflicht ausgenommen.

Wenn eine Selbstisolation für Kontaktpersonen angeordnet wird, gilt ab nun eine Absonderungsdauer von zehn Tagen. Jedoch kann man sich nach fünf Tagen bereits freitesten.

Nächste Schritte am Dienstag

Dies ist aber nur die erste von einer Reihe an Änderungen in der Corona-Strategie der Bundesregierung. Ab Dienstag, 11. Jänner werden im Handel die 2G Kontrollen ausgeweitet. Denn für nicht-vollständig-geimpfte oder nicht-genesene Personen gilt weiterhin ein Lockdown. Handelstreibende müssen mit strengen Sanktionen rechnen, wenn sie Menschen ohne gültigen 2G Nachweis das Einkaufen im Geschäftslokal erlauben oder nicht kontrollieren. Davon ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie etwa der Lebensmittelhandel.

Außerdem wird die FFP2 Maskenpflicht mit Dienstag ausgeweitet. An neuralgischen Punkten, wo viele Menschen zusammen kommen (etwa an Bushaltestellen), muss zukünftig die Maske getragen werden.

