Am Freitag gibt es die nächsten Öffnungsschritte. Gleich fünf Bundesländer sperren wieder auf. Obwohl Wien es in dieser Woche raus aus der Höchstrisiko-Stufe geschafft hat und die Corona-Ampel hier wieder orange scheint, will man hier weiter vorsichtig sein. "Fix ist: Wien wird bei seinem vorsichtigen Weg bleiben", sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstagabend in der "ZiB2".

ÖSTERREICH. In fünf Bundesländern wird es am Freitag weitere Öffnungsschritte geben. So sperrt in Oberösterreich auf einen Schlag alles auf. In Niederösterreich, Kärnten, der Steiermark und Salzburg öffnet man Gastronomie und Hotellerie. In Vorarlberg, Tirol und im Burgenland hatte man schon am 12. Dezember alles außer der Nachtgastronomie aufsperren lassen.

2G-Plus-Regel In Wien?

In Wien werde man weiter vorsichtig bleiben, erklärte Hacker in der "ZiB2". Dort bleiben Hotels und Lokale noch bis zum Montag geschlossen. Es sei sogar möglich, dass man noch vor den Feiertagen die Regeln für Gastronomie und Co. durch eine 2G-Plus-Regel verschärft. Aktuell analysiere man den bundesweiten Verordnungsentwurf des Gesundheistministeriums zu den über die Feiertage geplanten Corona-Regeln. Am Freitagmorgen will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) diesen präsentieren. Ob die Bundeshauptstadt dann auch wieder einen eigenen Weg gehen werde, hänge von den Spielregeln ab, so Hacker.

Twitter eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Twitter Twitter immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

"Wir wollen eine Entspannung in den Spitälern"

In Wien habe man "ein riesiges PCR-System ausgerollt, das der gesamten Bevölkerung zur Verfügung steht und dieses wird auch zweifelsohne Teil unserer Spielregeln sein", so der Stadtrat. Sollte man sich tatsächlich zu einer 2G-Plus-Regel über die Feiertage entschließen, "dann kommt es vor den Feiertagen, sodass wir uns alle darauf einstellen können". In Wien habe man "noch immer über 400 Patienten in den Spitälern, 100 auf den Intensivstationen. Unser Ziel ist es, mit den Zahlen noch weiter runterzukommen. Wir wollen eine Entspannung in den Spitälern. Ich will, dass die Mitarbeiter auch ein wenig Weihnachten feiern können", verteidigte Hacker den strengen Kurs Wiens.

Twitter eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Twitter Twitter immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Spielverderber Omikron-Variante

Allerdings könnte die Omikron-Variante hier zum Spielverderber werden. Virologen befürchten aufgrund der ansteckenderen Corona-Variante einen rasanten Anstieg bei den CoV-Infektionen. Manche halten die aktuell rückläufigen Zahlen daher nur für eine Verschnaufpause im Kampf gegen die Pandemie.

Corona-Ampel: Osten verlässt Hochrisiko-Zone

Gesundheitsstadtrat zur Omikron-Variante