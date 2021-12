Laut Österreich soll Ex-Kanzler Kurz ab Jänner einen neuen Job in den USA beginnen.



ÖSTERREICH. Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz soll ab Jänner einen neuen Job antreten. Wie aus dem engsten Umfeld des Ex-Kanzlers laut Zeitung Österreich bestätigt wurde, soll Kurz den Vertrag für ein Arbeitsverhältnis in der Investmentbranche in den USA kurz vor Weihnachten unterschrieben haben.

Ex-Kanzler Kurz soll einen neuen Job in den USA gefunden hätte.

Foto: RMA

hochgeladen von Salme Taha Ali Mohamed

Der Plan sei es demnach mit der Freundin und dem Kind zwischen den USA und Österreich zu pendeln. Eine offizielle Bestätigung zu diesen Angaben gibt es jedoch nicht.

