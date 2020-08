Der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Politiker darf zumindest vorerst als Spitzenkandidat seines Teams antreten. Das berichtet Der Standard.



LANDSTRASSE. Heinz-Christian Strache darf bei der Gemeinderatswahl am 11. Oktober in Wien antreten. Das berichtet die Tageszeitung Der Standard am Montagabend nach der Sitzung der Bezirkswahlbehörde in der Landstraße, also in jenem Bezirk, in dem Strache gemeldet ist.

In den letzten Wochen war eine Auseinandersetzung um Straches Wohnsitz entstanden: Die Partei "Der Wandel" hat beantragt, Strache aus dem Wählerregister zu entfernen, da er nicht in Wien, sondern in Klosterneuburg wohnhaft sei. Strache ist zwar in Wien hauptgemeldet. Das Haus, das er in Klosterneuburg bewohnt, ist aber aus den Medien aus seiner Zeit als Vizekanzler bekannt und wurde von ihm auch als Adresse verwendet. Aktives und passives Wahlrecht besitzt in Wien aber nur, wer hier seinen Hauptwohnsitz hat.

Die Bezirkswahlbehörde ist nun offenbar Straches Argumentation gefolgt, dass er sehr wohl im dritten Bezirk ansässig sei. Das heißt, dass er zur Wahl antreten darf. Der nach den Ibiza- und Spesenaffären bei seiner ehemaligen Partei in Ungnade gefallene Politiker tritt mit dem Team HC Strache in Wien an. Er ist auf Gemeindeebene und in allen Bezirken als Spitzenkandidat gesetzt.

Wohl keine Wahlanfechtung



Die Entscheidung der Wahlbehörde hätte über die Person von Strache, dessen Einzug in den Gemeinderat mehr als ungewiss ist, hinaus Relevanz bergen können: FPÖ-Chef Nobert Hofer hatte angekündigt, die Wahl anfechten zu wollen, sollte Strache antreten dürfen. Im ORF-Sommergespräch ist er aber nun zurückgerudert und hat eine Anfechtung ausgeschlossen.



Die Entscheidung der Bezirkswahlbehörde ist auch nur die erste Prüfung, der sich Strache unterziehen muss. Nach einer Sachverhaltsdarstellung von "Der Wandel" muss auch die Meldebehörde zur Wohnsitzfrage Stellung beziehen. Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.