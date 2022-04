Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) besuchte in den vergangenen Tagen die Polizeidiensthundeeinheit Wien und übergab dort neue Fahrzeuge für den Transport der Hunde zu ihrem Einsatzort. Die neuen Autos sind stärker motorisiert, verfügen über Allradantrieb und eine Kühlung für die Hunde.



WIEN/FLORIDSDORF. In Wien-Strebersdorf befindet sich die Polizeidiensthundeeinheit Wien (PDHE) sowie das Bundesausbildungszentrum für Polizeidiensthunde aus ganz Österreich. Zuletzt war Innenminister Gerhard Karner für die Übergabe neuer Dienstfahrzeuge vor Ort und hob bei seinem Besuch auch gleich die Bedeutung der Wiener Polizeihunde hervor: "Der Einsatz der Polizei-Diensthunde ist oft ein entscheidender Faktor im polizeilichen Einsatz." Eine moderne Ausrüstung und Fahrzeuge, die sich am letzten Stand der Technik befinden, seien dafür eine wesentliche Voraussetzung, so Karner. Der Innenminister betonte: "Die Polizeidiensthundeeinheit Wien genießt auch international einen ausgezeichneten Ruf und trägt wesentlich zum Ansehen der österreichischen Polizei im Ausland bei."

Allradfahrzeuge mit Kühlung

Die neuen Transportfahrzeuge sind laut Innenministerium stärker motorisiert und verfügen über einen Allradantrieb für den Einsatz in unwegsamem Gelände bei Suchaktionen. Außerdem seien die Fahrzeuge mit einer speziellen Belüftung ausgestattet, die in Verbindung mit der Klimaanlage des Fahrzeuges für eine optimale Temperaturverteilung im Fahrzeuginneren sorge. Damit würden die Hunde nach der Rückkehr von einem Einsatz eine optimale Temperatur vorfinden und so schneller wieder fit für den nächsten Einsatz sein. Die vorerst in Wien ausgegebenen Fahrzeuge sollen sukzessive auch in allen anderen Bundesländern zum Einsatz kommen.

Polizeidiensthundeeinheit Wien

Die Polizeidiensthundeeinheit Wien (PDHE) ist eine rund 100 Polizistinnen und Polizisten umfassende, uniformierte Sondereinheit der Landespolizeidirektion Wien, die u. a. bei Großveranstaltungen oder der Suche nach Straftätern bzw. vermissten Menschen zum Einsatz kommt. Sie befindet sich in Wien Strebersdorf – dort ist auch das Bundesausbildungszentrum für Polizeidiensthunde aus ganz Österreich.

Alle Polizeidiensthunde werden zu Schutz- und Stöberhunden ausgebildet. Zusätzlich erfolgt eine Spezialisierung bei Bedarf zum Suchtmittelspürhund, Sprengstoffspürhund, Brandmittelspürhund, Personenspürhund, Leichen- und Blutspurenspürhund beziehungsweise Banknoten-/Dokumentenspürhund. Bei der Polizeidiensthundeeinheit werden folgende Hunderassen verwendet:

Belgischer Schäferhund

Holländischer Schäferhund

Deutscher Schäferhund

Rottweiler

Riesenschnauzer

Alle Polizeidiensthunde werden zu Schutz- und Stöberhunden ausgebildet – hinzu kommen noch spezielle Zusatzausbildungen.

