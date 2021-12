Auf Antrag der FPÖ hat sich der Wiener Landtag am Dienstag, 21. Dezember, mit den strittigen Themen Stadtstraße Aspern, S1-Ausbau und Lobautunnel beschäftigt. Während die Anträge der FPÖ keine Mehrheit fanden, wurden einmal mehr die tiefen Gräben deutlich.

WIEN. Der Wiener Landtag kam am Dienstag, 21. Dezember, auf Verlangen der Wiener FPÖ zu einem Sonderlandtag zusammen, um über das Thema "Ob Stadtstraße Aspern oder Spange S1 Seestadt – genehmigte Projekte nach UVP-Gesetz sind umzusetzen!" zu debattieren.

Anton Mahdalik (FPÖ) begründete den Antrag damit, dass es sich für die Donaustadt um dringend nötige Bauprojekte handle. Werde die Stadtstraße nicht gebaut, dann würden auch die alten Ortskerne in der Donaustadt nicht entlastet werden, mehr Öffis seien kein Ersatz. Mahdalik attackierte auch die Klimaaktivisten, die mehrere Baustellen der Stadtstraße besetzt halten: Wer die Baustellen blockiere, müsse zur Rechenschaft gezogen werden, so Mahdalik und nannte die Besetzer gar "Kommunistengsindel".

FPÖ nehme Sonderlandtag nicht ernst

Der Abgeordnete David Ellensohn (Grüne) meinte, die FPÖ würde den von ihr eingebrachten Sonderlandtag nicht ernst nehmen. Es sei auch möglich ohne Führerschein und Auto in Wien zu leben. Die Umstände hätten sich geändert. SPÖ und ÖVP hätten veraltete Ansichten. Vor dem Bau des Atomkraftwerkes Zwentendorf habe die SPÖ behauptet ohne der Einrichtung "würde es keinen Strom mehr geben". Das habe sich als falsch herausgestellt. Ellensohn forderte außerdem, "dass die Stadt sofort alle Klagen gegen die Kinder fallen lässt".

Stefan Gara (Neos) forderte nachhaltige und langfristige Lösungen. "Niemand im Haus würde behaupten, es braucht keine Straße", sagte er. Er kritisierte aber auch, dass wenig im Öffi-Ausbau passiert sei. Die FPÖ-Verkehrspolitik verglich Gara hingegen mit der "FPÖ-Coronapolitik: relativ evidenzlos, immer so was einem gerade einfällt".

"Überdimensioniertes" Projekt

Heidemarie Sequenz (Grüne) nannte die Stadtstraße "überdimensioniert". Sie wolle den Menschen in der Donaustadt eine weitere "Lärmhölle" ersparen. Sequenz plädierte für eine Überarbeitung der Pläne. Es brauche eine Anbindung der neuen Wohngebiete, aber: "Nützen wir die geänderten Rahmenbedingungen durch die Absage der Lobau-Autobahn und überdenken wir die Pläne."

Der designierte ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer (ÖVP) pochte einmal mehr auf die Einhaltung der rechtlichen Gegebenheiten. Er sprach vom „emotionalen Thema Lückenschluss und Lobautunnel“. Der Lobautunnel und S1 Lückenschluss sei das bestgeprüfte und meistgeprüfte Straßenprojekt in Österreich, auch in ökologischer Hinsicht.

SPÖ, FPÖ und ÖVP befürworten Bauvorhaben

Landtagsabgeordneter Erich Valentin (SPÖ) kritisierte, es gäbe keine sachliche Debatte mit den Grünen. Das Motto der Bundesumweltministerin sei: "Ich mach mir die Welt, so wie sie mir gefällt. Dieses Motto hat aber in der Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts verloren", so Valentin.

In dem Sonderlandtag wurden einmal mehr die verhärteten Positionen der einzelnen Parteien zu den Infrastruktur-Themen in der Donaustadt deutlich. Mit deutlichen, teils drastischen Aussagen forderten FPÖ, SPÖ und ÖVP die Realisierung der umstrittenen Bauvorhaben, die Neos argumentierten neutraler und sowohl eine Öffi-Ausbau als auch eine Straßenanbindung. Die Grünen verteidigten erneut die Absage des Lobautunnels durch Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne).

