Osteuropa-Experte Wolfgang Müller unterrichtet an der Universität Wien und ordnet im Gespräch mit der Bezirkszeitung den Krieg in der Ukraine ein. Dort geht es gerade um die Zukunft von Demokratie und Freiheit - auch für die Menschen in Wien.

WIEN. Der Krieg in der Ukraine tobt nun schon seit über einem Monat. Zuletzt wurden immer mehr Berichte über Gräueltaten publik. Wolfgang Müller ist stv. Institutsvorstand im Institut für Osteuropäische Geschichte an der Uni Wien. Er hat sich unter anderem auf Sowjetische Geschichte und den Kalten Krieg spezialisiert. Im Interview mit der BezirksZeitung spricht er über die Hintergründe des Krieges in der Ukraine und die ordnet die aktuelle Situation ein.

Herr Müller, im Vorfeld wurde gewarnt, dann wieder beschwichtig. Doch wie konnte es überhaupt zu diesem militärischen Überfall auf die Ukraine kommen?

WOLFGANG MÜLLER: Dieser Krieg hat seine Wurzeln eindeutig im Jahr 2014. Damals nach dem Euro-Maidan hat Russland schon erste aggressive Akte gegenüber der Ukraine gesetzt. Man denke etwa nur an die Annexion der Krim oder die militärische Intervention im Donbas. Dieser Krieg ist bis heute nicht zu Ende gegangen und hat bis 2021 etwa 14.000 Todesopfer gefordert.

Eine großflächige Invasion mit Bodentruppen in der gesamten Ukraine haben die meisten Beobachter für unwahrscheinlich erachtet. Man ging davon aus, dass Putin einer ähnlichen Logik folgen würde, wie sie selbst. Nämlich jener, dass Russland bei einer solchen Intervention viel mehr verlieren als gewinnen könnte. Etwa auch die Sympathie und Verbundenheit all jener Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch nach 2014 Russland noch recht positiv gegenübergestanden sind. Offenbar folgt der Präsident Russlands aber einer anderen Logik.

Wolfgang Mueller unterrichtet an der Universität Wien.

Der Widerstand der Ukraine scheint ungebrochen, hat sich Präsident Putin hier verschätzt?

Offenbar hat Präsident Putin die Lage falsch eingeschätzt. Womöglich hat er auch keine realistischen Berichte von seinen Geheimdiensten mehr erhalten. Wir haben mittlerweile erfahren, dass die Informationen, die zu ihm durchdringen, offenbar nur noch sehr stark gefiltert sind. So wurden wohl nur Informationen an ihn weitergegeben, die auch seinen Wünschen entsprochen haben. So ist auch hinsichtlich der militärischen Planung wohl davon auszugehen, dass Russland keinen großen Widerstand der Ukraine erwartet hat. Vielmehr wurde erwartet innerhalb kurzer Zeit Kiew erobern zu können, die dortige Regierung zu stürzen und von der Bevölkerung akzeptiert zu werden. Ähnlich wurde das auch von westlichen Beobachtern erwartet. Der sehr starke Widerstand sowohl der ukrainischen Streitkräfte als auch der Bevölkerung hat damit sehr viele Menschen überrascht.

"Hätte auch in Österreich tiefgreifende Folgen"

Immer wieder gibt es nun auch Berichte über Gräueltaten russischer Soldaten. Wie schätzen Sie diese ein?

Nach allem, was wir derzeit wissen - und das Bild verdichtet sich immer stärker - sind diese Berichte authentisch. Der deutsche Geheimdienst hat mittlerweile etwa auch abgefangene Funksprüche erhalten und veröffentlicht. Hierauf ist zu hören, wie russische Soldaten sich über diese Gräueltaten unterhalten. Ob durch die aktuelle Umgruppierung der russischen Streitkräfte in den Donbas, Kiew außer Gefahr ist, können wir derzeit noch nicht sagen.

In der Ukraine ist der Holodomor, die große Hungerkatastrophe, bereits ein nationales Trauma in Zusammenhang mit der Führung in Moskau - wird dieser Krieg einen ähnlichen Stellenwert einnehmen?

Ob es nur ein Trauma wird, oder, ob es am Ende dazu beiträgt die Identität der Ukraine weiter zu festigen, hängt wohl vom Ausgang des Krieges ab. Ein traumatische Erfahrung ist ein solcher Krieg mit tausenden Todesopfer und großer Zerstörung aber auf jeden Fall. Er ist für die Menschen heute viel unmittelbarer, als es der Holodomor der 1930er Jahre mit ca. fünf Millionen Todesopfern ist. Der Krieg wird im kollektiven Gedächtnis und in der kollektiven Identität der Ukraine sicher eine sehr große Bedeutung haben.

Wien zeigt sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine.

In Wien ist man nicht so weit von den Brennpunkten entfernt. Es gibt auch hier Sorgen vor einer weiterer Eskalation. Wie groß ist diese Gefahr?

Ich sehe die Haupteskalationsgefahr, die über die Ukraine hinausgeht weniger in einer lokalen oder regionalen Dimension. Das ist Vielmehr eine globale Frage. Sollte sich Russland mit diesem Krieg siegreich durchsetzen, würde das bedeuten, dass ein Aggressionsakt gegenüber einer friedlichen Demokratie erfolgreich gewesen wäre. Die Folgen für das internationale System in den nächsten Jahren wäre verheerend. Denn es würde bedeuten, dass Aggression belohnt wird und kleinere Staaten, wenn sich nicht einem größerem Militärbündnis angehören, schutzlos der Aggression von Seiten einer atomaren Großmacht ausgeliefert sind. Das bedeutet, dass auf der ganzen Welt das Recht des Stärkeren gilt. Diese Entwicklung würde auch in Österreich sehr tiefgreifende Folgen haben.

Auch in Wien gibt es viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Glauben Sie, dass es berechtigte Hoffnung gibt, dass sie auf absehbarer Zeit sicher in ihre Heimat zurückkehren können?

Derzeit ist das sehr schwer einzuschätzen. Der Wunsch, die Hoffnung und die Bereitschaft der Menschen ist vorhanden. Es ist allerdings auch große Hilfsbereitschaft der Wiener und gesamten österreichischen Gesellschaft vorhanden. Das finde ich sehr erfreulich. Die Menschen aus der Ukraine wollen wieder zurückkehren - ob sie das auch können wird vom Kriegsausgang abhängen. Und auch davon wie stark die westlichen Staaten die Ukraine in den kommenden Tagen und Wochen unterstützen werden.

