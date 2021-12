Wieder ist ein Jahr wie im Flug vergangen und wir dürfen 2022 begrüßen. Wir von der BezirksZeitung wünschen euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und munter!

Mein Neujahrswunsch Was ich erwünsche vom neuen Jahre?

Daß ich die Wurzel der Kraft mir wahre,

Festzustehen im Grund der Erden,

Nicht zu lockern und morsch zu werden,

Mit den frisch ergrünenden Blättern

Wieder zu trotzen Wind und Wettern,

Mag es ächzen und mag es krachen,

Stark zu rauschen, ruhig zu lachen,

So in Regen wie Sonnenschein

Freunden ein Baum des Lebens zu sein.



(Karl Friedrich Henckell, 1864 - 1929)