Ob Anmeldebonus für neue Spieler oder laufende Bonusangebote für Bestandskunden – alle Online Casinos bieten euch eine Vielzahl an Promotionen und Aktionen für jeden Geschmack. Die Quantität und Qualität stimmen jedoch manchmal nicht überein. Alles in allem ist niemand gegen ein "schwarzes Schaf" gefeit.

Casumo Casino Bonus

Fakt ist, dass es sowohl für Einsteiger, als auch für erfahrene Spieler von Bedeutung ist, die besten Online Casino Boni im Vergleich zu checken. Es gibt allerdings einen alternativen Weg, den besten Online Casino Bonus zu erkennen. Es handelt sich um unseren Beitrag über den Casumo Casino Bonus.

Die Casumo Casino Angebote wurden von unserer Redaktion auf Herz und Nieren prüft. Wir haben für euch den Anbieter durchleuchtet und im speziellen Wert auf die wichtigsten Aspekte gelegt, darunter:

Bonusangebote für Neukunden;

Promotionen & Aktionen für Bestandskunden;

die Reellität der Umsatzbedingungen;

Auswahl an Providern und Spielen;

die Nutzerfreundlichkeit;

Gebühren bei Ein- und Auszahlungen.

Mithilfe unseres Tests findet ihr mit 3 Minuten Lesezeit heraus, ob der Casumo Casino Bonus genau eure persönlichen Vorgaben erfüllt.

So sieht der beste Start in einem Casino aus!

Zum Einstieg gibt es für die Neukunden natürlich einen Casumo Willkommensbonus. Besonders wichtig ist der Umstand, dass der Casumo Casino Bonus an der Spitze der Rangliste der besten Online Casino bonus Angebote 2022 steht. Aus diesem Grund ist dieser Startbonus auf keinen Fall außer Acht zu lassen.

Jetzt gehen wir auf den Casumo Casino Neukundenbonus ausführlicher ein. Der Bonus für die neu registrierten Spieler beträgt 100 % auf bis zu 500 Euro. Zusätzlich gibt es 100 Freispiele für den Play’n GO Slot “Book of Dead”.

Jedes Casino Bonusangebot ist an Bedingungen geknüpft. Wir haben für euch die wichtigsten Bonus- und Umsatzbedingungen des Casumo Willkommensbonus zusammengefasst, auf die ihr achten solltet. Beginnen wir mit den positiven Aspekten: Aktiviert wird der Bonus komplett ohne Promotioncode. Der zweite Pluspunkt ist eine geringe Einzahlung. Als Mindestdeposit sind lediglich 10 Euro vorgeschrieben. Und hier greift der dritte Aspekt: Der Bonusgeld- und Einzahlungsbetrag muss mindestens 30 mal vor einer Auszahlung umgesetzt werden. Das ist im Vergleich zu anderen Onlineanbietern sehr fair.

Was ist über den Casumo Casino Willkommensbonus zu wissen? Beachtenswert sind folgende Punkte:

Dieser Bonus wird von Casumo Services Limited angeboten, die von der Malta Gaming Authority lizenziert und reguliert werden, was für die Fairness der Aktion und ihre Bedingungen spricht.

Ihr habt das Recht eure Cash Einzahlung und jegliche Cash-Gewinne dieser Einzahlung auszuzahlen. Bitte beachtet, dass bei einer Auszahlung, bevor euer Bonus komplett umgesetzt worden ist, euer restliches Bonusgeld, die mit dem Bonusangebot verbunden sind, verfallen.

Euch erwartet ein XXL-Gültigkeitszeitraum! Der Einzahlungsbonus ist 183 Tage gültig. Das bedeutet, dass die Umsatzbedingungen innerhalb von 183 Tagen erfüllt werden sollen.

Casumo Casino Bonus ohne Einzahlung

Die meisten Casino Anbieter vergeben Promotionen erst nach einer Einzahlung. Aber das Casino Casumo gehört zu den wenigen Spielbanken, bei denen man auch ohne Ersteinzahlung einen Bonus erhält.

20 Freispiele für den Slot “Book of Dead” können ohne Einzahlung aktiviert werden. Die Freispiele sind 30 Tage gültig. Schön wäre es natürlich, wenn es ein Casino Guthaben ohne Einzahlung geben würde.

Casumo Casino Spiele stehen im Fokus, woran liegt das?

Das Spielangebot im Casino Casumo lässt sich als ungemein attraktiv bewerten. Der Grund hierfür liegt in erster Linie in den verfügbaren Spieleentwicklern, darunter NetEnt, Play’n GO, Thunderkick, Yggdrasil, Microgaming.

Und was ist mit Spielen? Vorgestellt werden kann das Portfolio in unserem Casumo Casino Testbericht erst einmal mit ein paar großartigen Zahlen. Insgesamt gibt es bei Casumo mehr als 1.900 Spiele. Allein etwa 1000 Games entfallen auf den Bereich der Spielautomaten.

Die hohe Qualität der Online Slots sieht man direkt, wenn man sich die Favoriten anschaut. Denn wer kennt nicht Book of Dead, Fire Joker, Legacy of Egypt, Starburst, Wolf Gold, Eye of Horus?

Maximal 5€ pro Dreh oder 0,50€ pro Gewinnlinie sind erlaubt.

Was gibt es noch zu sagen: Wenn es um Online Spielautomaten geht, hat Casumo alles zu bieten:

brandneue Spielautomaten;

die beliebtesten Slots in Europa;

fruchtige Klassiker;

MegaWays-Blockbuster;

verschiedene Slots mit ganz unterschiedlichen Themen.

Ab 10 Euro im Casumo Casino spielen

Glücksspieler aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz haben im Casumo-Casino mehrere Einzahlungsmethoden, um das Geld auf ihr Konto zu transferieren. Man kann beispielsweise Kreditkarten, Skrill, Neteller und Banküberweisung verwenden.

Dennoch sind schnelle und problemlose Einzahlungen möglich. Hier muss auch darauf hingewiesen werden, dass hier der erforderliche Mindesteinzahlungsbetrag zu beachten ist. Der minimale Betrag für eine Einzahlung liegt bei 10 Euro.

Die Gewinne werden auf dem Einzahlungsweg zurückerstattet, sofern dies technisch möglich ist. Heißt im Klartext: Einzahlungen per Neteller müssen auch mit Neteller wieder abgehoben werden. Vor der Erstauszahlung hat jeder Spieler den obligatorischen Legitimationscheck erfolgreich zu durchlaufen.

Kundenbetreuung bei Casumo

Der Kundenservice ist in jedem Fall das Aushängeschild einer Online Spielbank. Das gilt auch für Casumo, denn auch hier ist der Kundendienst die Schnittstelle zwischen Spieler und Anbieter. Das Casumo Casino bietet 2 Möglichkeiten, mit dem Kundensupport Kontakt aufzunehmen:

per E-Mail;

per Live-Chat.

Die Mitarbeiter beantworten alle Anfragen an jedem Tag der Woche, rund um die Uhr. Der wesentlichste Pluspunkt ist das FAQ-Menü. Wenn es sich um eine allgemeine Anfrage handelt, hilft euch der FAQ-Bereich weiter. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wenn es zu Problemen kommt, ihr mit diesem Kundenservice positive Casumo Erfahrungen sammeln werdet.

Fazit: Casumo gehört zu den besten Plattformen 2022 nicht ohne Gründe

Casumo ist einer der erfolgreichsten Online Casino Anbieter in Europa. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in Schweden gegründet und heute bietet seinen Dienst in einer Reihe von stark regulierten Märkten an, darunter Deutschland, Schweden, Österreich, Schweiz.

Im Laufe der Jahre wurde der Anbieter mit vielen Awards ausgezeichnet. Die folgenden Awards noch einmal bestätigen, das diese Casino-Seite eine der besten am Glücksspielmarkt ist:

2019 ➤ International Gaming (IGA) Awards: Online Casino Operator;

2020 ➤ Industry Community (ICA) Awards: Online Operator;

2021 ➤ eGaming Review (EGR) Nordic Awards: Casino Operator.

Zu verdanken hat man diesen guten Ruf nicht zuletzt dem lukrativen Casumo-Bonus. Das Neukundenangebot ist fair gestaltet. Die Top-Note gibt es für die 20 kostenlosen Freispiele, heißt – Bonus ohne Einzahlung. Das Bezahlangebot an der Kasse enthält die wichtigsten Transfermethoden. Die Gewinne werden zuverlässig und sehr schnell angewiesen.

Abzocke oder ein Betrug kann aus unserer Sicht ausgeschlossen werden. Unser Casumo Casino Erfahrungsbericht hat also gezeigt, dass ein Spieler bei Casumo eigentlich alles findet, was für Freude am Online Spielen sorgt.

Viel Spaß beim Spielen!

