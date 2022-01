Wien – Die Infektionszahlen gingen auf Grund einer neuen Virusvariante hoch. Die Besucherzahlen in Museen gingen zurück. Das war aber eine ideale Zeit für Museumsbesuch. Erstens sind eben wenige Menschen in den Ausstellungsräumen und zusätzlich sind kulturelle Menschen sehr vorsichtig und zuvorkommend. Man fühlt sich sicher, wenn man durch das Museum geht. So auch mein Lokalaugenschein in der Albertina modern am Wiener Karlsplatz. Zwei Sonderausstellungen werden geboten:

• „Schiele und die Folgen“

und

• „Die 80er“

Man kann den Besuch nur empfehlen. So viel Raum und Platz zur Besichtigung einzelner Bilder hat man sicher in „normalen Zeiten“ nicht. Auch im Museumscafé sitzt man fast alleine, wobei die servierten Kuchen trotzdem frisch sind und der Kaffee gut schmeckt.