SPANIEN / MALLORCA. Am dritten Wochenende im Mai hätte in Capdepera auf Mallorca das traditionelle Mittelalter-Fest stattfinden sollen. Aber es erging ihm wie vielen anderen Veranstaltungen in Corona-Zeiten, es musste wie schon 2020 auch heuer abgesagt werden.

Erst im Jahr 2022 - so planen es die Veranstalter - sollen wieder Hunderte Darsteller ans Werk gehen. Zum Gedenken an die Gründung des Ortes im Jahr 1300 auf Anweisung von König Jaume II. werden alle zusammen die vergangenen Zeiten wieder aufleben zu lassen.

Ins Mittelalter versetzt

Die über dem Ort thronende Burg wird dabei als mittelalterliche Festung dekoriert. Gewandet als Schmiede, Kräutersammler, Tischler, Gaukler, Schuhmacher, Zauberer, Sticker, Bildhauer, Hersteller von Käse und Keramik und Angehörige vieler anderer Berufsgruppen versetzen die Einwohner die kleine balearische Ortschaft um einige Jahrhunderte in der Zeit zurück.

Schaulustige und Festgäste sind dabei im Kastell und auf den angrenzenden Straßen und Plätzen selbstverständlich herzlich willkommen. Sie tauchen ein in das spezielle Flair von Capdepera und gleichzeitig in ein Zeitalter, das hier alles andere als dunkel erscheint.

Wie es war und sein wird

"Man kann hautnah erleben, wie die Einwohner in damaligen Zeiten lebten. Und zur Unterhaltung des Publikums gibt es Musik, Kleidung und Spiele, alles so, wie es früher im Mittelalter war," versprechen die Veranstalter und sie haben jedenfalls 2019 ihr Wort gehalten.

Eine Erinnerung in Bildern und gleichzeitig, so ist zu hoffen, ein Ausblick auf kommende Feste.