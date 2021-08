Kuba ist auch 2021 beim Festival der Nationen - Das Original auf der Bühne mit dabei. Die Tanzgruppe Golden Age Girls hat es in sich und bringt die Besucher mit viel Elan und toller Musik nach Kuba. Es ist der zweite Auftritt der Girls auf dieser Festival Serie.

Das Festival der Nationen - das Original 2021 ist wie immer auf der Donaupromenade am Handelskai bei der U6 Station. Ein direkter Abgang auf den Festplatz befindet sich auf den Bahnsteigen der U6 und der Schnellbahn. Aber auch mit diversen Autobussen und auch mit dem Fahrrad ist der Platz leicht erreichbar.

Ums Essen braucht sich kein Besucher Sorgen machen, es gibt einige Stände aus diversen Länder, mit exquisiten Schmankerln.

Samstag 28. September 2021 und Sonntag 29. September 2021 ab 12 Uhr sind die Stände geöffnet und danach beginnt das Bühnenprogramm.

Zwei Tage für Familien die an echter Kultur interessier sind.