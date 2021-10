Bist du auf der Suche nach der 3 neuen Online Casinos in Österreich? Möchtest du 3 besten Casinos ausprobieren oder die besten Bonus Angebote kassieren? Dann bist du hier genau richtig, denn hier ist für Österreichern Liste der 3 besten Casinos vorgestellt. Gleich zu Beginn findest du hier eine Liste 3 absoluten Casino Favoriten. Aktuelle Angebote findest du wenn du nach unten scrollst!

Top 3 Online Casinos in Österreich

1. 22bet - Für alle, die ein neues Casino ausprobieren möchten, ist 22Bet die richtige Wahl. Die große Auswahl an Casinospielen sorgt für viel Abwechslung und mit den wöchentlichen Promotionen hast du die Chance, eine ganze Menge zu gewinnen. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen näheren Blick auf das Casino zu werfen.

2. Bitstarz - Aber das war noch lange nicht alles. Darüber hinaus werden die Auszahlungsquoten und Zufallsgeneratoren von der Testfirma iTech Labs auf den Prüfstand gestellt. Auf solche Weise kann bestätigt werden, dass alles fair ist und während des Spiels nicht manipuliert wird.

3. 20bet - das 20Bet Anbieter hat auch die riesige Auswahl an Casinospielen, von Spielautomaten, über Roulette und Blackjack bis hin zu Sportwetten und Live Dealer Spielen ist für jeden was dabei. Schade ist nur das, dass es keine Kategorie für Tischspiele gibt.

Häufig gestellte Fragen über den seriösen Casino Anbieter

Du möchtest ganz genau wissen, wie es vorging, um die besten Online Casinos für die Leser zu ermitteln? Die Experten und Spieler fokussieren sich in Casino Anbieter auf bestimmte Kriterien, die in allen guten Online Casinos vertreten sein müssen.

Ganz wichtig ist dabei natürlich das Spielangebot. Von klassischem Online Roulette über gewinnbringendes Online Blackjack bis hin zu temporeichen Spielautomaten und modernen Live Casinos – die Auswahl muss stimmen!

Ein weiterer wichtiger Faktor in unseren Tests ist die Frage, auf welchem Weg Kunden auf die Casino Spiele zugreifen können. Aus diesem Artikel wirst du Folgendes erfahren:

Können die Spiele sofort im Browser online gezockt werden?

Gibt es ein mobiles Casino für Handys und Tablets?

Kann man die Spiele ohne Anmeldung und einloggen kostenlos testen?

Deutschsprachigen und vor allem österreichischen Spielern stellt sich darüber hinaus auch immer wieder die Frage nach der Seriosität eines Anbieters und zwar:

Was passiert mit persönlichen Angaben, wenn man sich im Casino registriert ?

Mit welchen Methoden kann man die Bonusangebote auf das Konto überweisen?

Und was passiert, wenn man wirklich gewinnt?

Soll man einen Gewinn vor der Abhebung erst kompliziert umsetzen oder kann man sich ihn nur gestückelt auszahlen lassen?

Viele Spieler aus Österreich ziehen einem Besuch im Online Casino aufgrund der vorhandenen Bonus Angebote einem Besuch in der echten Spielhalle vor. Deswegen gehen natürlich auch die diversen Willkommensboni in diesem Artikel ein.

Dabei spielt nicht nur die bloße Höhe der Bonusangebote eine Rolle, sondern auch für wie viele Einzahlungen sie gewährt werden.

Gibt es Freispiele zum Bonus, sind die Umsatzbedingungen leicht zu erfüllen, werden besondere Extras geboten?

Und was ist mit anderen Sonderaktionen und regelmäßigen Angeboten?

Kann man im Casino auch Sachpreise oder die Teilnahme an prestigeträchtigen Events gemeinsam mit anderen Mitspielern gewinnen?

Werfe natürlich auch einen genauen Blick auf den Kundenservice eines Casinos.

Gibt es eine gebührenfreie Telefonnummer für österreichische Kunden?

Sprechen die Mitarbeiter Deutsch?

Wie ist die generelle Verfügbarkeit des Teams?

Wie hilfreich sind die erteilten Ratschläge?

Warum kommst du überhaupt ins Online Casino?

Richtig, zum Spielen natürlich! Casinospiele sind das A und O und der wichtigste Faktor, der über eine Anmeldung bei einem bestimmten Anbieter entscheidet. Im Folgenden haben wir eine kurze Übersicht der beliebtesten Online Casinospiele bei österreichischen Spielern für dich zusammengestellt:

Online Spielautomaten: Es gibt sie als klassische einarmige Banditen mit nur drei Walzen und den typischen Fruchtsymbolen. Es gibt sie in moderner Ausführung mit unzähligen Auszahlungslinien, extra Boni, Freispielen und fesselnden grafischen Effekten. Slot-Maschinen sind die absolute Nummer 1 in österreichischen Casinos online. In keiner anderen Spielkategorie profitierst du von einer größeren Auswahl, kein anderes Spielangebot entwickelt sich so rasant weiter und wird in regelmäßigen Abständen um so viele neue Erscheinungen ergänzt wie Online-Spielautomaten.

Online Roulette: Ein Klassiker und vor allem bei deutschsprachigen Spielern nach wie vor extrem angesagt. Während in anderen Ländern das traditionelle Tischspiel oft als langweilig abgestempelt wird, weiß man in Österreich den geringen Bankvorteil und die guten Gewinnchancen beim Online-Roulette zu schätzen. Ob Französisch, Deutsch, Europäisch, Amerikanisch oder in einer aufgepeppten Version in Miniaturoptik oder mit 3D-Effekten, ein Dreh an den diversen Roulettekesseln im Online Casino lohnt sich eigentlich immer.

Online Blackjack: Gleiches wie für Online-Roulette gilt auch für das Kartenspiel Blackjack. Gute Gewinnchancen und die Verfügbarkeit vieler interessanter Spielstrategien, die oft auch tatsächlich zum Gewinn führen, sind ein weiterer Pluspunkt dieses populären Casinospiels.

Online Video Poker: Die perfekte Mischung aus Online-Slot und Kartenspiel. An den Video-Poker-Automaten ist ganz viel Tempo angesagt. Sie bieten schnellen Spielspaß für Zwischendurch und eignen sich hervorragend für Spieler, die sich besser mit den komplizierten Poker Regeln vertraut machen möchten, bevor du dein Glück beim echten Pokern versuchen.

Online Baccarat: Das Kartenspiel wird von deutschsprachigen Spielern im Online Casino eher gemieden, weil die auf den ersten Blick kompliziert wirkt. Doch lass dich davon nicht abschrecken. Denn dank des selbsterklärenden Aufbaus von online Casinospielen lässt sich auch der Spielablauf von Baccarat ganz leicht nachvollziehen und du kannst rasch Gewinne erzielen.

Online Craps: Ähnlich mit Vorurteilen belastet wie Baccarat, ist die Nummer 1 der Würfelspiele aus den USA. Wir müssen zugeben, dass die Regeln von Craps tatsächlich etwas vielschichtiger sind. In Online Casinos kannst du das Spiel aber auch in einer vereinfachten Variante genießen.

Bingo und Keno: Ob der beliebte Klassiker aus Großbritannien oder dessen chinesische Originalversion Keno, Spiele mit Bällen und Kugeln sind auch bei österreichischen Spielern im Casino online gefragt.

Rubbellose: Oft ähnlich aufgebaut wie Online-Spielautomaten bieten die Gewinnkarten zum Freirubbeln Unterhaltung, Abwechslung und tolle Preise für Zwischendurch. Auch die Umsatzbedingungen von Boni sind mit Rubbellosen ähnlich einfach wie an Casino-Slots zu erfüllen.

Live Casinos: Spiele mit echten Dealern und Croupiers in authentischer Casino-Atmosphäre dürfen bei keinem Anbieter mehr fehlen. Denn du vereinst die Vorteile eines echten Casinobesuchs mit denen eines Spiels im Online Casino. Du kannst ganz gemütlich zu Hause auf der Couch lümmeln und muss dich an keinen Dresscode oder Öffnungszeiten halten, kannst dich dank hervorragender Kameraeinstellungen und HD-Effekten aber trotzdem ganz wie im echten Casino fühlen.

Casino Software Entwickler

Doch es ist nicht nur die generelle Spielauswahl, die bei der Frage nach den besten Online Casinos entscheidet. Immer mehr Spieler suchen gezielt nach Spielen eines bestimmten Softwareherstellers. Die Unternehmen, welche die Spiele programmieren, sind inzwischen fast genauso wichtig wie die Casino-Plattformen selbst geworden.

Ob NetEnt, Play N Go oder Yggdrasil, Casino Spiele aus Skandinavien beherrschen aktuell den Glücksspielmarkt und bestechen besonders durch ihre packenden Themen sowie abwechslungsreiche Bonusrunden, viele Freispiele und innovative Spielideen, wie zum Beispiel der Book of Dead Slot.

Dagegen können die Spielen von britischen Firmen wie Microgaming oder Playtech als absolute Klassiker bezeichnet werden, die oft auch noch zum Downloads über eine Software im Casino angeboten werden.

Nachdem 2018 Novomatic sich entschieden seine Automatenspiele nicht mehr in Österreich anzubieten, wurden österreichische und deutsche Spieler gezwungen sich umzusehen und in anderen Online Casinos zu spielen.

Bonus Angebote und andere Willkommenspakete

Bei den Bonus Angeboten im Casino gibt es entscheidende Unterschiede. Was eigentlich in keinem Casino fehlt, ist ein Willkommensbonus für die erste Einzahlung aufs Konto neuer Spieler. So ein Begrüßungsangebot wird im Normalfall als Prozentsatz der ersten Einzahlung (normalerweise zwischen 100 und 200%) angegeben. Dazu gehört auch noch ein bestimmter Höchstbetrag, den das Casino als Obergrenze für den Einzahlungsbonus festlegt.

Bei einem 100% Bonus bis zu 100 EUR wird Ihnen beispielsweise für eine erste Einzahlung von 50 EUR ein zusätzlicher 50 EUR Bonus aufs Konto gutgeschrieben. Wenn du allerdings 150 EUR einzahlst, erhältst du nur den Maximalbetrag, also 100 EUR Bonus. Oft erstrecken sich die Begrüßungsangebote der Casinos nicht nur auf die erste, sondern auch noch auf die zweite, dritte oder vierte Einzahlung aufs Konto.

In manchen Online Casinos musst du einen bestimmten Bonus Code angeben, um den Betrag zu erhalten, bei anderen Anbietern erfolgt die Gutschrift komplett automatisch. Ob sich ein bestimmtes Willkommensangebot wirklich für dich lohnt, hängt nicht nur von den vordergründigen Prozentsätzen ab.

Umsatzbedingungen

Viel wichtiger sind die Umsatzbedingungen, die von einigen Internet Casinos umständlich in den Bonusbedingungen versteckt werden. Umsatzbedingungen sind normalerweise als ein Vielfaches des Bonusbetrags angegeben und bezeichnen die Summe, die du an eigenen Einsätzen im Casino umsetzen musst, bevor du dich den Bonus oder die mit ihm erzielten Gewinne auszahlen lassen kannst.

Sie liegen normalerweise irgendwo zwischen 20- und 50-mal. Achtest du außerdem darauf, ob die Umsatzbedingungen nur den Casino Bonus oder auch den getätigten Einzahlungsbetrag umfassen. Zum Glück gibt es inzwischen auch ein paar Online Spielhallen, wo du ohne Umsatzbedingungen spielen kannst.

Oft werden als Willkommensgeschenk nicht nur Einzahlungsbonus, sondern auch die Freispiele vergeben. In manchen Casinos gibt es noch vor der Einzahlung, gleich beim ersten Login, meist jedoch erst danach, gemeinsam mit dem Willkommensbonus.

Sonderaktionen für VIPs

Um sich den Titel bestes Online Casino zu verdienen, dürfen die Bonusangebote natürlich nicht mit dem Begrüßungsgeschenk aufhören. Spieler müssen im Casino online von regelmäßigen Aktionsangeboten profitieren können, um sie langfristig als Kunden zu begeistern. Dazu lassen sich die Casinos heutzutage so einiges einfallen:

Turniere: Wenn du dich gerne mit deinen Mitspielern messen und nicht nur anonym am Spieltisch unterwegs sein wollen, dann sind Online Spielbanken mit einem großen Turnierangebot das Richtige für dich. Turniere können in allen Spielkategorien und mit den verschiedensten Spielregeln angeboten werden. Auch die Preise reichen von Echtgeld über Boni und Freispiele bis hin zu tollen Sachgeschenken.

Casino Events: Oft stellen Casinos selbst Events auf die Beine oder laden ihre Mitglieder zu einmaligen Ereignissen ein. Nicht selten ist der Weg ins Casino eine letzte Alternative, um an Tickets zu längst ausverkauften Mega-Events wie Fußballspielen, Konzerten oder Live-Turnieren in der Casino-Welt zu kommen.

Verlosungen: Verlosungen stellen oft einen zusätzlichen Anreiz zum Setzen dar. Schließlich kannst du als Spieler dann mit Ihren Einsätzen nicht nur beim Casinospiel selbst gewinnen, sondern haben auch noch die Chance, dass Ihr Name aus einer großen Lostrommel gezogen wird. Ob iPhone, Tablet, Echtgeld, Casino-Freispiele oder neuer Fernseher, die Gewinnchancen sind reichhaltig.

Treueprogramme: Ein weiteres wichtiges Instrument zur Kundenbindung sind sogenannte Treueprogramme. In den meisten Online Casinos erhältst du für eine bestimmte Höhe an Echtgeldeinsätzen eine bestimmte Anzahl Treuepunkte, die du ab einem gewissen Punktestand wieder in Echtgeld zurücktauschen kannst. Manche Anbieter verfügen sogar über Onlineshops, wo du mit gesammelten Treuepunkten tolle Prämien einkaufen kannst.

VIP-Club: VIP-Clubs treiben die Treueprogramme der Online Casinos auf die Spitze, indem sie die Spieler in verschiedene Statusgruppen unterteilen. Je weiter du auf der VIP-Leiter hinaufkletterst, desto mehr Vergünstigungen erhältst du: vom persönlichen Manager über Gratis- und Geburtstagsboni bis hin zu exklusiven Einladungen und vielem mehr.

Zahlungsmethoden

International angesagte Zahlungsmethoden wie Neteller oder Skrill sind österreichischen Spielern oft nicht genug. Man gibt eindeutig Online Casinos den Vorrang, die lokale Zahlungsmethoden mit im Angebot haben. Da wäre an erster Stelle natürlich PayPal zu nennen.

Die meistgenutzte und extrem sichere Zahlungsotoption für Einkäufe im Internet ist im deutschsprachigen Raum führend und es gibt kaum Casino-Kunden, die über kein PayPal-Konto verfügen.

Wenn ein Casino die Zahlungsmethode EPS im Angebot hat, ist das daher ein ganz besonderer Vorteil für österreichische Spieler. Auch Prepaid-Methoden werden gerne gewählt, damit man keine Bankangaben direkt im Online Casino hinterlassen muss.

Neben der Auswahl der Zahlungsmethoden spielt natürlich auch eine Rolle, ob im Casino online Gebühren beim Einzahlen aufs Konto fällig werden. In den meisten Casinos ist das zum Glück nur bei Kreditkartenzahlungen, wenn überhaupt, der Fall.

Etwas anders ist die Lage allerdings, wenn es an Ihre Gewinnauszahlungen geht. Du solltest unbedingt vorher genau in den Geschäftsbedingungen deines Casinos informieren, ob Abhebungen kostenfrei durchgeführt werden können. Denn was nützt Ihnen der höchste Gewinn, wenn du hohe Gebühren beim Auszahlen leisten musst oder den Betrag nur in monatlichen Raten anfordern kannst.

Darüber hinaus empfehlen wir dir dringend, dich mit den Sicherheitsrichtlinien und der Kontoverifizierung in einem Online Casino auseinanderzusetzen. Und das am besten, noch bevor du überhaupt etwas gewinnst. Im Rahmen der Kontoverifizierung verlangt das Casino bestimmte Dokumente von dir (normalerweise ein Ausweisdokument mit Bild sowie einen Adressnachweis). Auf dieses Weise kann Geldwäsche vorgebeugt werden und Missbrauchsversuche haben keine Chance im Online Casino.

Solche Zahlungsdienstleister stehen für Österriecher zur Verfügung

Skrill;

Trustly;

PayPal;

Paysafecard;

Klarna.

Mobiles Angebot

Wenn du gerne in Casinos online spielst, dann tust du das bestimmt auch gerne mit dem Handy oder Tablet. In unserer heutigen Welt der Smartphones müssen Online Spielcasino somit auch ein breites mobiles Angebot in petto haben, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Casino Apps, die du im App Store für iPhone und iPad oder im Google Play Store für Android Geräte herunterladen kannst. Wenn ein Online Casino mit keiner eigenen App aufwarten kann, wurden zumindest die Webseiten oft für eine Nutzung mit mobilen Geräten optimiert. Du kannst also direkt mit Ihrem Handy auf die entsprechende Casinoseite surfen und dort ganz wie am Desktop spielen.

Die Casino Spiele funktionieren normalerweise mit allen Browsern und wurden so programmiert, dass sie perfekt auf die kleineren Bildschirme passen und mit benutzerfreundlichen Touchscreen überzeugen. Die Verfügbarkeit von kostenlosen Demo Modus kann in manchen mobilen Online Casinos etwas eingeschränkt sein und du musst dich auch zum Gratisspielen unbedingt mit deinem Passwort und Benutzernamen einloggen.

Seriosität und Sicherheit

Seriosität und Sicherheit sind ganz wesentliche Aspekte bei unserer Suche nach den besten Online Casinos für unsere Spieler. Wir untersuchen ganz genau, ob das Casino über eine gültige Lizenz verfügt, bestenfalls aus einem EU-Land wie Malta oder Gibraltar, damit Gewinne steuerfrei an Spieler in Österreich ausbezahlt werden können. In allen von hier empfohlenen Online Casinos spielst du selbstverständlich vollkommen legal.

Leider gibt es ein paar Anbieter, die österreichische Spieler von einer Anmeldung im Casino ausschließen. Das liegt nicht daran, dass du als Spieler etwas Illegales tun würdest, sondern vielmehr daran, dass die Casinos hohe Steuerabgaben an den österreichischen Staat vermeiden wollen.

Ansonsten wirst du es auch selbst merken. Denn sobald du versuchst, bei einem Anbieter ein Konto zu eröffnen, wird deine IP-Adresse automatisch blockiert. Auch wenn das natürlich ärgerlich ist, solltest du es als zusätzliche Schutzmaßnahme für deine Spielsicherheit zu schätzen wissen.

Zusammenfassung



Mit Hilfe dieser Ratschlägen wirst du schnell das beste Online Casino finden! Du siehst dich die Auswahl der Spiele an, überprüfe die Funktionstüchtigkeit der Software, führe Einzahlungen und Auszahlungen durch, teste den VIP-Club und probiere die Bonusse aus.

Diese Bewertungskriterien der Casinos sind natürlich kein Muss für dich, das Casino auszuprobieren. Du kannst auch bei dem altbewährten Casino Anbieter bleiben. Doch die neuen Online Casinos bieten oftmals exklusive Angebote an, die es bei eingesessenen Casinos im Internet nicht gibt. Wenn du neugierig bist, dann findest du die neuesten Online Casinos auf dieser Seite!

Die Online Casinos versuchen mit Neuerungen in Spielauswahl, Technik oder Software zu beeindrucken. Zwar gibt es auch neue Online Casinos die mit altbekannter und hochwertiger Casino Software von Herstellern wie Playtech oder NetEnt versorgt werden, doch haben diese Casinos Vorteile, die eingesessene Anbieter nicht haben.

Bei neuen Anbietern lohnt sich also immer ein Blick auf das Bonusprogramm. Weiterhin besitzen die neusten Online Casinos eine aufwändigere und realistische Technik und bieten viele Optionen für ein mobiles Casino Spiel an. Die Software lässt sich auf dem PC sowie dem Mac spielen. Auch in der Spielauswahl sind neue Casinos gut, wobei die Spielauswahl nichts über die Qualität eines Online Casinos aussagt. Den neuen Anbietern kann man in der Regel trauen. Die Anbieter werden weiterhin alle Transaktionen überprüfen, bevor diese auf das Spielerkonto überwiesen werden.

Meistens bieten sie ein Willkommenspakete an und locken die Kunden mit attraktiven Aktionen und Promotionen, um sich auf dem Markt zu etablieren. Davon kannst du als Spieler profitieren.