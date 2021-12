GEMEINSAME TIERSCHUTZAKTION - 10. DEZEMBER 2021 IN WIEN

UNERMÜDLICHER EINSATZ FÜR TIERE JEGLICHER SPEZIES!

🐈🐕🐖🐄🐣🐎🐂🐺🦊🕊🐇🐿🦔🐟

Wir stehen zu 100 Prozent hinter den Tieren in guten wie auch in schwierigen Zeiten, 365 Tage im Jahr! Coronakrise, eisige Kälte, mieses Wetter, nichts hält uns davon ab, unseren Einsatz für all die armen Tiere, die tausendmal mehr erleiden müssen, unermüdlich fortzusetzen. Der Kampf für Tierrechte, und generell Tierschutz, sollte niemals stagnieren, die Tiere sind auf die Stärke und den Willen jedes Einzelnen von uns angewiesen, um für sie die dringend notwendigen Verbesserungen zu bewirken. Viele unserer Mitgeschöpfe sind wahrlich die Allerärmsten auf Erden, tagtäglich werden sie gnadenlos ausgebeutet, müssen unendliches Leid ertragen, um schlussendlich eiskalt getötet zu werden. Ihr furchtbares Leid muss endlich ein Ende finden, oder zumindest enorm gelindert werden. Dazu bedarf es eines Umdenkens in der Gesellschaft, herbeigeführt durch den unbeugsamen Willen uns aller, die ein Herz für alle Tiere haben, um durch unermüdliche Aufklärung und Taten eine empathische Bewusstseinsänderung für Tiere jeglicher Spezies bei Menschen schrittweise aber stetig herbeizuführen! Unser Motto: Never give up!

Besonderen Dank an alle Tierschutzaktivisten, die trotz schwieriger Zeiten für die Tiere unbeirrbar weiterkämpfen und an den herzlichen Weihnachtsmann, der uns bei unserem Einsatz für die Tiere unterstützt hat, an ihn haben wir natürlich auch unseren größten Wunsch herangetragen: Menschen sollen endlich aufhören Tiere zu quälen und alle Tierarten mit Liebe, Respekt und Wertschätzung behandeln!