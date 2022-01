Da die Zukunft längst begonnen hat, und immer mehr verschiedenste Elektroautos auf Wien's Straßen unterwegs sind, ist es an der Zeit auch Abschleppdienste speziell für Elektroautos bekannt zu machen. Abschleppdienst Pauk ist seit Anbeginn der Elektromobilität dabei und Schult regelmässig sein Mitarbeiter im Bereich Hochvolt-Fahrzeugtechnik.

Natürlich hilft hier auch die jahrelange Erfahrung (seit 2003) bei der Pannenhilfe von Verbrenner-Fahrzeugen. Der sehr große Fuhrpark, mit unterschiedlichsten Abschleppfahrzeugen und Transportfahrzeugen, ist auch ein großer Vorteil im Vergleich zum Mitbewerb beim Transportieren von Elektroautos und Verbrennerautos.

Was ist beim Abschleppen von Elektroautos anders als bei Autos mit Verbrennermotoren?

Normalerweise können Elektroautos nicht einfach mit einem Seil abgeschleppt werden. Elektroautos lassen sich nicht gefahrlos abschleppen, weil meist über mindestens eine Achse Energie im Elektromotor erzeugt wird. Fließt die Energie im Elektromotor ohne aktiviertem Bordsystem, kann es zu hohen Induktionsspannungen kommen, die die Steuerungselektronik schädigen können. Daher muss ein Elektroauto in der Regel per LKW mit Kran verladen werden.

Um ein stehenbleiben mit dem Elektroauto zu vermeiden, sollte man einfach auf das Auto hören und Hinweise beachten. Jedes Elektroauto hat einen Bordcomputer, der in der Regel deutlich auf eine leere Batterie hinweist und den Weg zur nächsten Ladestation beschreibt. Diese Hinweise sollte man keinesfalls ignorieren!

Sie sollten auf keinen Fall selber an der Hochvolt-Anlage des Fahrzeuges „herumspielen“. Vereinfacht ausgedrückt, sind alle orangenen/roten Kabel unter der Haube des eigenen Elektroautos gefährlich. Ausnahmen gelten nur für erfahrene Spezialisten. Alle anderen sollten bei einer Panne oder einem Unfall einen Spezialisten wie Abschleppdienst PAUK anrufen.

Wenn man nicht sicher ist, können Sie immer bei PAUK anrufen und das Team hilft Ihnen gerne 24h.

Abschleppdienst PAUK hat auf den Betriebsstandorten in 1220 Wien, Ostbahnweg 15 und 2512 Tribuswinkel, Südautobahnstraße 5 für Ihre Kunden Ladestation. Diese beziehen den Strom von der eigenen Photovoltaik Anlage am Dach.