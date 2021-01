Diese Frage ist bewusst provokant formuliert, weil sie noch immer in den Köpfen zahlreicher Menschen spukt. Die Antwort ist „Nein“, weil es nichts zu heilen gibt.

Homosexualität und Bisexualität sind Spielarten der sexuellen Vielfalt und genauso gesund wie Heterosexualität. Bereits in der frühen Kindheit (im dritten bis vierten Lebensjahr) steht fest, welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat – ober er schwul, lesbisch, bisexuell, pansexuell, heterosexuell oder irgendwo dazwischen ist. Niemand kann sich bewusst aussuchen und entscheiden, worauf er/sie sexuell steht, in wen er/sie sich verliebt und welche sexuelle Orientierung er/sie hat.

Leider wurde Homosexualität auch in der Psychologie bis in die 1990er Jahre als Krankheit gesehen, weil homosexuelle Menschen eine Minderheit darstellen und lange Jahre nicht in das Konzept von „Normalität“ passten.

Wir finden unter homosexuellen und bisexuellen Menschen das gesamte Spektrum von psychischer Gesundheit bis hin zu schweren psychischen Erkrankungen wie auch bei heterosexuellen Menschen. Allerdings laufen Schwule, Lesben und bisexuelle Menschen Gefahr, psychische Erkrankungen zu entwickeln, wenn sie von ihrem sozialem Umfeld abgelehnt, verfolgt, gemobbt und diskriminiert werden. Die sich daraus entwickelnden Krankheiten sind dann Folge der psychischen Gewalt des sozialem Umfelds. Es erscheint mir zynisch, homosexuelle und bisexuelle Menschen zu stigmatisieren und psychisch fertig zu machen und ihnen dann vorzuwerfen, dass ihre sexuelle Orientierung die Ursache von psychischen Erkrankungen wie posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Ängsten und Suizidalität sei.

Die sexuelle Orientierung ist nicht alleine in den Genen festgeschrieben (wenn auch es genetische Ursachen dafür gibt), sondern die individuelle genetische Disposition, die Umwelt und die Sozialisation greifen komplex ineinander, wenn sich die sexuelle Orientierung eines Menschen in den ersten Lebensjahren entwickelt. Man kann Menschen jedoch nicht bewusst zu einer sexuellen Orientierung erziehen.

Leider gibt es noch immer religiöse Organisationen, Psychotherapeut*innen, Psycholog*innen und Psychiater*innen der alten Schule, die versprechen, man könne homo- und bisexuelle Menschen zur Heterosexualität konvertieren. In Österreich ist das heute übrigens verboten, war aber in den letzten 100 Jahren durchaus Usus.

Autor: Florian Friedrich

Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision (Logotherapie und Existenzanalyse)