WISSEN ZUM LESEN

Lesen, um zu wissen – denn nur wer was weiß, kann mitreden, wen sich die großen Leut´ unterhalten

Nein, ich will dir nicht erklären, oder gar einreden, wie du in drei Wochen zum Multi-Millionär wirst, und drei SLC vom Benz in der Garage stehen haben kannst. Alle, die dir das erklären wollen, haben kein Wissen, denn wenn sie ein solchernes hätten, täten´s dir nit so an Schaß einidruckn.

Wenn ich sowas höre, dann sage ich – es gibt koa Schtori, de i´ mir nit selber puschn kann, wenn i´ mi verscheissern will.

Aber ich kann dir sagen, wie du den einen, oder anderen €uro wirklich einsparst, also erst gar nicht ausgibst für was, das du sonst immer wieder auszugeben hast.

Etwa für so kleine praktische Erfindungen, die uns das Leben manchmal erleichtern, wenn sie etwa in Fernbedienungen drinnen sind, oder auch so kleine Lamperl & Lichterl, die dem Auge gut tun, weil so kloane Lichterl immer schön anzusehen sind.

Um „Batterien“ geht es also – davon brauchen wir ja Unmengen im Laufe eines Jahres. Und die sind nicht immer ganz billig – besonders, wenn es schnell gehen muss, und man solche Dinger am Sonntag von der Tankstelle holen muss.

Es geht auch anders – und zwar, dass du erst gar kein Geld ausgeben musst, für „schon wieder eine neue Batterie“. Kennen wir ja alle – und die fallen immer dann aus, wenn man gerade keine kaufen kann.

Alles a Schmarrn, was uns die Hersteller, und besonders die Verkäufer sagen

JA, ES IST MÖGLICH - das 'mal vorausgeschickt.

Gerade in diesen Tagen, um Weihnachten habt auch ihr es oft erlebt - wegen der vermehrten Lichterl & Lamperl.

Schon wieder brauche ich neue Batterien ...

... und manchmal kann das ganz schön ins Geld gehen.

Nein, nicht so bei mir! Und ich verwende auch KEINE Akku's

Ich lade meine ganz normalen Zellen immer wieder auf. Also die ganz normalen 1,5 Volt Mono-Zellen, die ich übrigens immer bei HOFER kaufe.

"Alkaline" Mono-Zellen, wie AAA, AA, udgl. Diese stehen in einem guten Verhältnis von Leistung zum Preis.

Es müssen Alkaline-Batterien sein, dann kann man diese mehrmals, bis zu 4 x, vereinzelt auch 5 x, aufladen

Anfangs haben die Batterien dann sogar mehr, als die 1,5 Volt. Oft komme ich auf 1,8 Volt - im Schnitt 1,7 Volt. Das ist mehr, als die Akku's, denn diese haben nur 1,2 Volt.

Doch wichtig dabei ist, dass es bei der kleinen Zelle, etwa die "AAA", zu keiner "Tiefenentladung" kommt. Also nicht das "letzte Tropferl aussi saugn", bis das Lamperl total ausgegangen ist, sondern bei ganz normalem Gebrauch, wo man das Nachlassen der Leistung deutlich erkennt.

Versuch's, du wirst sehen, dass es funktioniert - mit den üblichen Ladegeräten für Akku-Monozellen.

Am besten eignen sich diese nachgeladenen "Batterien" für kleine Geräte mit Langzeit-Gebrauch der Zelle. Wie etwa Fernbedienungen, Uhren, oder auch so kleine blinkende Zusatz-Lichter für´s Fahrrad - mit LED Leuchtstoffen im Lichtkörper.

Damit sparst du echtes Geld, weil du es erst gar nicht ausgeben muss

Und nicht so wie die Verkäufer mit - "Aktion heute nur ..."

Übrigens - alle unsere Akku's bestehen aus solchen "Mono-Zellen". Etwa der Akku für's Notebook, oder sogar auch die riesigen Akku's für Elektro-Auto's bestehen aus vielen kleinen Mono-Zellen.

Zerleg' mal einen kaputten Akku von deinem alten Notebook - du wirst viele kleine Zellen vorfinden, die alle unseren üblichen "Batterien" gleich sind.

Noch was - der Ausdruck "Batterie" für diese kleinen 1,5 Volt Dinger ist falsch.

Es sind "Zellen" - jede ist so eine Mono-Zelle, und das Gesamtpaket nennt sich Akku.

... i' bin schu a schlaues Bürscherl – gell

Weil i´ viel gelesen hab´ - und noch immer viel lese. Aber auch selbst ausprobiere, improvisiere, und was erfinden versuche.

😉😉😉