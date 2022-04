Schreckliches Tierleid in Kärntner AMA-Betrieben

In Österreich leben zwischen 60 und 80 % der Schweine auf Vollspaltenboden in Stallungen dicht gedrängt, ohne Auslauf und ohne Stroheinstreu. Die Aufnahmen zeigen die Situation in zwei ganz üblichen Schweinemastbetrieben und sind Beispiele der vorherrschenden Haltungsweise. In beiden Stallungen leiden jeweils mehr als 1.000 Tiere. Beide tragen das AMA-Gütesiegel.

Auf den Aufnahmen ist klar zu sehen, dass alle dort gehaltenen Schweine abgeschnittene Schwänze haben, was laut Gesetz nur in Problemsituationen und ausnahmsweise erlaubt ist, um das Schwanzbeißen aufgrund von Stress zu verhindern. Sogenanntes Beschäftigungsmaterial sollte den Tieren Abwechslung in ihren tristen Tagesablauf bringen, leider ist dies nur in lächerlicher Form und Menge vorhanden. Für 50 Schweine gibt nur zwei, manchmal nur ein Stück Holz, um hinein beißen zu können.



DIESES LEID MUSS BEENDET WERDEN!