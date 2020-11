Krise macht erfinderisch

"In Zeiten eines gekrönten Virus sind die Möglichkeiten eingeschränkt, mein aktuelles Klavier-Kabarett über Beethoven aufzuführen", seufzt der Landstraßer Piano-Comedian Roman Seeliger. "Doch die Krise hat mich kreativ werden lassen. Ich griff zum Handy und rief den Karikaturisten Ulrich Chmel an, von dem ich wusste, dass er das Zeug dazu hätte, meine himmlische Komödie zu zeichnen. Ulrich sagte bald zu, und so wurde aus der Klavier-Komödie eine Bildgeschichte."

Plagiatsvorwurf und Liebesgeschichte

Beethoven steht vor einem himmlischen Gericht. Er soll das Ta-ta-ta-taaa – die berühmten Takte am Beginn seiner fünften Symphonie – von Joseph Haydn abgeschrieben haben. Doch den Titelhelden kümmert der Vorwurf kaum, ist er doch in Gedanken ganz bei seiner Unsterblichen Geliebten. Während Historikerinnen und Historiker noch rätseln, wer diese geheimnisvolle Dame gewesen sein könnte, bringt SEƎLIGER BEETHOVEN endlich die Wahrheit ans Licht.

Prominente Besetzung

Das Duo Seeliger/Chmel wartet mit einer Starbesetzung ersten Ranges auf: Neben Ludwig van Beethoven spielen auch Falco, Einzi (die Witwe des Walzerkomponisten Robert Stolz), Goethe, Shakespeare und Ludwigs Köchin tragende Rollen. Eine Special Appearance gibt es für die TV-Moderatorin Barbara Rettet-die-Kultur.

Comic und Theaterstück

Die Bildgeschichte ist immer auf der rechten Seite abgedruckt. Wer genauer wissen will, was die Figuren in diesem Theaterstück zu sagen haben, kann in dem 92-seitigen Band die jeweils ausführlichere Version der einzelnen Szenen auf den gegenüberliegenden linken Seiten lesen.

"Das Büchlein ist gewissermaßen das AN-DANTE einer göttlichen …, nein, … seɘligen Komödie", sagt Roman Seeliger.

Der Dichter Dante wird schauen im Himmel!

Roman Seeliger (Text) & Ulrich Chmel (Zeichnungen)

SEƎLIGER BEETHOVEN. Eine himmlische Komödie

ISBN: 978-3-99110-961-7 (Paperback)

ISBN: 978-3-99110-962-4 (Hardcover)

In jeder Buchhandlung und hier