Wien wird immer mehr zur Lastenradstadt. Leichtes Parken, kein Parkpickerl, weniger Wartungskosten und kaum Fixkosten. Eine gemütliche Angelegenheit, das Lastenrad'l.

Die Zeit ist reif für eine Mobilitätswende

Wie kann Mobilität in einer Stadt aussehen, die im Jahr 2050 um bis zu 8 Grad heißer sein wird?

Autos passen in so ein zukünftiges Bild nicht mehr – natürlich abgesehen von den wenigen Zwecken, bei denen ein Auto unverzichtbar ist. Autos verbrauchen nicht nur viel Platz, sie heizen unsere Stadt noch weiter auf, erzeugen Feinstaub und verringern somit die Lebensqualität für viele Menschen. Die zu beantwortende Frage ist aber nun die nach der konkreten Alternative.

Vor einiger Zeit hörten wir von einigen Menschen Sätze wie: „Na dann zeig mir einmal, wie ich mit dem Fahrrad Getränkekisten heimtransportieren soll“ – ein oft gehörter Einwand, genutzt als Grund, den eigenen Autobesitz zu legitimieren.

Und jetzt? Unterwegs begegnet man heutzutage gleich mehreren Lastenrädern in der Stadt. Oft sitzen Kinder drinnen und manchmal entdeckt man besondere Beladungskunststücke: Regale, Couches, Elektrogeräte, Bretter, Grünschnitt, Erde. Je nach Lastenradtyp sind bis zu 250kg zusätzlicher Last möglich. Kombiniert mit einem Anhänger schaffen LastenradlerInnen sogar bis zu einer halben Tonne.

"Gewerbliche" Akteure und Familien mit Kindern steigen immer öfter vom Auto aufs Rad um. In manche Modelle passen bis zu vier Kinder gleichzeitig hinein. Das Interesse ist derzeit, gerade in Wien, enorm. Weil aber die Anschaffung eines Lastenrades eine Hürde sein kann, wollen wir noch andere Wege aufzeigen, wie man Lastenräder nutzen kann, ohne unbedingt eines besitzen zu müssen. Denn wir brauchen nicht alle unser eigenes Süppchen kochen, denn Lastenräder mögen es, geteilt zu werden.

Vom Carsharing zum Lastenrad-Sharing

Es gibt jetzt schon tolle Möglichkeiten sich ein Lastenrad auszuleihen. Oft nur für eine freie Spende.

Grätzlrädservice

Die Stadt Wien betreibt in ihrer „Grätzlrad“-Initiative an mittlerweile 22 Standorten ein gratis Lastenradsharing-System, wo an jedem Standort Fix ein Lastenrad steht, das einen Tag (oder das Wochenende über) ausgeborgt werden kann. Grätzlrad-Website: https://www.graetzlrad.wien

Verleihplattform - das-lastenrad.at

Auch hier gibt eine tolle Lastenradauswahl: https://neu.das-lastenrad.at

Das Lastenradkollektiv

Weiters gibt es das Lastenradkollektiv, wobei viele Räder ebenfalls auf der vorher erwähnten Plattform (Das Lastenrad) zu finden sind. https://www.lastenradkollektiv.at

Klimaschädliche Großprojekte hinterfragen

Aufgrund der durchaus sichtbaren Wende in Bereichen Mobilität fragen sich nun doch viele Menschen ob Großprojekte wie der Lobautunnel oder die Stadtstraße wirklich notwendig sind. Das Steuergeld könnte in anderen Bereichen sinnvoller genutzt werden, sind sich Umwelt- und Radinitiativen einig.

Text: David Ifraimov/Konrad Loimer

