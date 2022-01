Karaer Installateur Wien – Gründe für eine Thermenwartung



In Österreich verteilt sich das Heizverhalten wie folgt: Drei Viertel aller Verbraucher heizen mit einem Heizkessel, die Hälfte von diesen Heizungen sind Gasheizungen und ein Viertel Ölheizungen. Ein geringer Anteil sind Holfeuerungsanlagen wie zum Beispiel Pelletkessel oder Kaminöfen. In Anbetracht dessen haben wir unten eine Auflistung der wichtigsten Gründe für eine Heizungswartung aufgeführt.

• Garantie: Die Garantie insbesondere bei Neugeräten ist ein wichtiger Aspekt. Denn nur bei regelmäßig und fachmännisch gewartete Anlagen bleibt die Garantie erhalten. Deshalb sollten Sie insbesondere bei Neugeräten die Wartungsperioden einhalten und die Wartungsprotokolle auch aufheben, welche bei einem Schaden als Nachweis dienen.

• Sicherheit: Bei nicht gewarteten Geräten sinkt die Betriebssicherheit. Eine regelmäßige Wartung sorgt auch für eine sichere und korrekte Abführung der Abgase. Dies kann bei nicht gewarteten Anlagen nach einer gewissen Zeit nicht mehr gewährleitet werden. In einer bestimmten Konzentration können diese Gase Gesundheitsgefährdend sein. Deshalb sollten Sie unbedingt die Wartungsintervalle einhalten.

• Langlebigkeit: Bei jeder Wartung werden alle Verschleißteile auf Ihre Funktion geprüft und bei Bedarf rechtzeitig ausgetauscht. Das bewahrt Sie in aller Regel vor später entstehenden höheren Schäden. Somit vermeiden Sie rechtzeitig teure Reparaturen und erhöhen auch die Lebensdauer Ihrer Heizungsanlage.

• Effizienz: Weil bei einer Heizungswartung eben die Brennkammer gereinigt und der Wirkungsgrad frisch eingestellt werden erhalten Sie den bestmöglichen Nutzen. Die Verbrennung kann dann wieder effizienter erfolgen. Zudem senkt dies auch Ihre Energiekosten und Sie schonen die Umwelt. Eine Heizungswartung wien erhöht die Effizienz Ihrer Heizungsanlage.

Karaer Installateur Wien – Wartungsvereinbarung

Gerne können Sie mit uns eine Wartungsvereinbarung abschließen. D.h. für Sie, sie brauchen sich keine Gedanken mehr um den Zeitpunkt der Wartung machen. Wir legen Sie als Wartungskunden in unserer Datenbank an und melden uns dann rechtzeitig bei Ihnen zur Terminvereinbarung für die anstehende Wartung. Diese Vereinbarung ist mit keinen weiteren Kosten für verbunden, dient lediglich der Automatisierung unsere und natürlich auch Ihrer Abläufe. Wenn Sie fragen dazu haben sprechen Sie uns einfach an. Sie erreichen uns telefonisch oder auch per Direkt-Chat auf unsere Website.

Karaer Installateur Wien – Wie teuer ist eine Thermenwartung Wien ?

Diese Frage kann so pauschal nicht beantwortet werden. Das hängt von einigen Faktoren ab. Zum Beispiel unterscheidet sich der Arbeitsaufwand bei manchen Modellen stark voneinander. Zudem kommt was denn alles gemacht werden muss. Ob irgendwelche Verschleißteile ausgetauscht werden müssen oder nicht. Am besten Sie nehmen Kontakt mit uns auf, dabei können wir dann gezielt hinterfragen was alles zu tun ist und was eine Heizungswartung kosten wird. Aber eines ist sicher, wie bei allen technischen Geräten ist eine vorbeugende Wartung günstiger als wenn man nachher dann einen Ausfall oder eine größere Störung an der Heizung hat. Deshalb rufen Sie rechtzeitig den Profi ins Haus, bevor es zu teuer wird. Karaer Installateur Wien und Umgebung ist bei seinen Kunden auch bekannt durch seine fairen Preise und seine hohe Qualität.

