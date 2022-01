Natur und Luxus im Einklang - Oman Reisen für abenteuerlustige Genießer

Im Osten der arabischen Halbinsel liegt der bei Reisenden noch relativ unbekannte Staat Oman. Anders als die viel bekannteren Vereinigten Arabischen Emiraten mit Dubai und Abu Dhabi ist Oman (noch) nicht so überlaufen und zugebaut. Das arabische Land besticht durch endlos weite Wüsten, traumhafte Oasen, weiße Strände, schroffe Berge und eine dadurch einzigartige Landschaft.

Das Land mit der Hauptstadt Maskat eignet sich daher sowohl für eine luxuriöse Auszeit in einem der zahlreichen Resorts sowie für Naturliebhaber, die ihren Urlaub gerne unter freiem Himmel in der faszinierenden Gebirgslandschaft verbringen möchten. Oman bietet als Reiseziel zahlreiche Freizeitaktivitäten und auch kulinarisch kommen Sie dort sicherlich auf Ihre Kosten. In diesem Artikel möchten wir Ihnen das Land Oman vorstellen und Ihnen einige Gründe nennen, weshalb Sie Oman als nächstes Reiseziel ins Auge fassen sollten.

Anreise nach Oman und die beste Reisezeit

Wer seinen Urlaub gerne im Oman verbringen möchte, der kann von Deutschland aus relativ einfach in das arabische Land kommen. In 6,5 Stunden gelangt man über einen Direktflug nach Oman. Nicht von allen Flughäfen werden Direktflüge dorthin angeboten, oftmals ist ein Zwischenstopp in Abu Dhabi dabei. Sie haben also die Möglichkeit, gleich nach Oman zu fliegen oder den Zwischenstopp für eine kurze Besichtigung in Abu Dhabi zu nutzen. Empfehlenswert ist es, nach der Ankunft am Flughafen gleich einen Mietwagen zu buchen. So können Sie in Ihrem Urlaub ganz flexibel und individuell das Land erkunden und Ausflüge unternehmen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind dort eher nicht zu empfehlen, da das Busnetz eher sporadisch ausgebaut ist und es keine Bahn gibt.

Traumhafte Strände und türkisblaues Wasser

Vor der Oman Reise müssen Sie elektronisch ein Visum für die Einreise beantragen, dessen Kosten sich auf umgerechnet rund 47 Euro belaufen. Am besten beantragen Sie das Visum bereits mindestens eine Woche vor dem geplanten Abflug. Im Oman herrscht ein tropisches Wüstenklima. Während die Temperatur tagsüber mehr als 40 Grad Celsius betragen kann, fällt sie in der Nacht bis auf 10 Grad Celsius. In der Sommerzeit kann es vermehrt zu monsunartigen starken Regenfällen kommen, weshalb die beste Reisezeit für Oman November bis März ist. Zu dieser Jahreszeit regnet es selten, das Meer ist angenehm warm und die Temperaturen sind konstant heiß.

Die Küste des Landes ist 2.000 Kilometer lang und hat so einige tolle Strände zu bieten. Ob Schnorcheln, Luxus, pure Erholung, Surfen oder naturbelassen - es gibt für jeden einen passenden Strand. Für alle luxusbegeisterten wartet am arabischen Meer der Al Jissah Beach. Möchten Sie lieber Kitesurfen, anstatt Cocktails trinken, sollten Sie Sur Masirah Island, einen echten Geheimtipp, besuchen. Konstanter Wind und glasklares Wasser sorgen hier für puren Spaß beim Surfen an der Küste. Alle Naturliebhaber kommen am Ras al Jinz Turtle Beach auf ihre Kosten. An diesem Strand legen die Meeresschildkröten ihre Eier ab. Wer auch die Unterwasserwelt von Oman erkunden möchte, kann den Oman Dive Center Beach besuchen. Von dort aus kann man im warmen und glasklaren Wasser die farbenfrohe und einzigartige Unterwasserwelt mit zahlreichen Fischen und Schildkröten bewundern. Um sich mal so richtig zu entspannen, sollten Sie den Salalah Beach besuchen. Man bezeichnet den Ferienort Salalah nicht umsonst als „die Karibik des Orients“, denn üppige Palmenhaine umsäumen dort kilometerlange weiße Sandstrände, die zum Baden einladen.

Tolle Sehenswürdigkeiten in Oman

Oman hat zahlreiche schöne Sehenswürdigkeiten zu bieten. Eine davon ist die Sultan Qaboos Grand Mosque, also die große Moschee in der Hauptstadt Maskat. Das majestätische Bauwerk besteht aus hellem Sandstein und in beide Gebetshallen dürfen auch Nicht-Muslime einen Blick werfen. Ein weiteres Highlight ist die Wadhi Nakhar Schlucht. Mit 1.000 Metern Tiefe kann man sie auch als den Grand Canyon des Oman bezeichnen. Auf 2.000 Metern befindet sich ein Hochplateau, von welchem aus Sie einen atemberaubenden Ausblick über die Berglandschaft haben. Wer mag, kann dort auch an der Westflanke der Schlucht entlang eine Wanderung unternehmen. Nicht nur in der Schlucht, sondern auch in der Wüste lohnt sich eine Wanderung. Im Osten des Landes befindet sich die Wüste Ramlat al Wahiba, welche mit zahlreichen Touristen-Camps und versteinerten Sanddünen an der Küste des Indischen Ozeans auf abenteuerlustige Urlauber wartet. Der letzte Tipp, welchen wir hier vorstellen möchten, ist die Oase Wadi bani. Diese von Palmen gesäumte Oase mit kristallklarem Wasser befindet sich inmitten der trockenen Gebirgslandschaft und ist fast zu schön, um wahr zu sein.

Freizeitaktivitäten für Jung und Alt

Das Meer entlang der Küste Omans eignet sich sehr gut für Delfin- und Walbeobachtungen. Fast das ganze Jahr über tummeln sich die faszinierenden Tiere dort und man kann mit einem Bootsausflug ganz nah an sie herankommen. Solche Ausflüge starten beispielsweise ab Salalah. Alle Wasserratten kommen beim Schnorcheln oder Tauchen im klaren Wasser auf ihre Kosten. Es gibt zahlreiche Tauchschulen im Oman, welche Tauchgänge für Jung und Alt anbieten. Dort kann man sich das nötige Equipment besorgen und neben spannenden Meereslebewesen auch Schiffswracks unter der Wasseroberfläche bestaunen. Möchte man lieber Spaß in der Wüste haben, könnte eine Jeep-Safari oder ein Kamelritt genau das Richtige sein. Die sagenhafte Wüstenlandschaft kann man optimal mit einem Geländewagen oder auf dem Rücken eines Kamels erkunden. Naturliebhaber können im Oman unter freiem Himmel übernachten und in Luxus-Zelten mitten in der Wüste ihren Urlaub verbringen. Beim Glamping vereint sich der Zauber aus 1001 Nacht mit der Ausstattung eines Luxushotels.

Kulinarische Highlights in Oman

Die omanische Küche zählt zu den exotischsten und leckersten Küchen der Welt. Wer sich ganz authentisch wie in 1001 Nacht fühlen möchte, der sollte sich diese Leckereien nicht entgehen lassen. Datteln, Zitronen, Reis und Brot zählen traditionell zu den Grundzutaten in der Landesküche des Oman. Dazu kommen dann noch Gewürze aus Asien und Afrika. Hauptsächlich werden die typischen Speisen mit Zimt, Kardamom, Kurkuma, Nelken und Safran verfeinert. Als Fleischsorten kommen Huhn, Lamm und Ziege auf den Tisch. Generell kann man jedoch sagen, dass das Essen im Oman auch gut für Vegetarier geeignet ist. Es gibt einige bekannte Feiertagsgerichte im Oman, welche Sie auf Ihrer Reise unbedingt probieren sollten. Dazu zählen Kabsa, Shoowa und als süßes Gericht Halwa. Die omanischen Gerichte sind sehr abwechslungsreich, durchaus exotisch und sorgen im Mund für eine echte Geschmacksexplosion aufgrund der zahlreichen aromatischen Gewürze, die man sonst in der europäischen Küche eher selten in Gerichten findet.