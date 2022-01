Interessantes aus der Welt des internationalen Fußballs

Es ist eine historische Leistung für den Fußball in Österreich. Gleich drei österreichische Vereine überwintern international. Mit dem FC Red Bull Salzburg hat es zum ersten Mal ein österreichischer Club die KO-Phase der Champions League erreicht. Drei Siege und ein Unentschieden garantierten einen Platz im Achtelfinale. Ein Auswärtssieg bei Genk sicherte den SK Rapid Wien den Rang drei in der Euro League Gruppe und spielt 2022 in der Zwischenrunde der der UEFA Conference League. Die Zwischenrunde bleibt dem LASK als Sieger ihrer Conference League-Gruppe erspart. Fünf Siege qualifizieren direkt für das Achtelfinale.

Internationale Überraschungen

Während in Österreich gefeiert werden kann, lässt man anderen Ortes die Köpfe hängen. Vor allem beim ruhmreichen FC Barcelona würde man am liebsten das ganze Jahre vergessen. Dennoch hätten die wenigsten darauf gewettet, dass die Kathalanen sang- und klanglos in der Gruppenphase der Champions League ausscheiden. Hier hätte sich ein Wettanbieter Vergleich gelohnt, um die besten Quoten auf diese Wette zu finden.

Aber auch in Deutschland sieht es weniger rosig aus. Der FC Bayern dominierte zwar seine Champions League Gruppe mir sechs von sechs möglichen Siegen, die anderen Vereine im europäischen Oberhaus enttäuschten jedoch. Allen voran die Schwarz-Gelben aus Dortmund. Da täuscht auch ein 5-0 am letzten Spieltag nicht darüber hinweg, dass man in einer Gruppe mit Sporting und Ajax einfach auf einem der ersten beiden Plätze landen muss.

Selbst wenn mit Erling Haaland der vielleicht wichtigste Spieler verletzungsbedingt ein paar Spiele ausfiel ist das keine Entschuldigung. Mittlerweile dürfen Wetten abgeschlossen werden zu welchem Verein der Norweger nach dieser Saison wechselt, denn auch ihm dürfte klar sein, dass seine Zeit in Dortmund zu Ende geht.

Dass der RB Leipzig nur Außenseiter Chancen auf ein Überwintern in der Champions League hatte, war bei Gegnern wie Man City und PSG sicherlich klar. So ist mit dem dritten Platz die Europa League gesichert. Weit mehr enttäuscht wird man in Wolfsburg sein. Die Gruppe mit Red Bull Salzburg, Sevilla und Lille war „machbar“. Als letzter hat man seine internationalen Auftritte für diese Saison beendet.

hochgeladen von Thomas Haas

Der Blick nach Vorne

Sicherlich wird es interessant, wie sich der FC Bayern schlägt, wenn Joshua Kimmich zurück ins Team kommt. Der Impfverweigerer hat nach einer überstandenen Corona Infektion noch mit Problemen mit der Lunge zu kämpfen und kehrt erst 2022 wieder zum Team zurück. Allerdings haben sich die Bayern auch ohne Kimmich aus der Affäre gezogen. Das Derby in Dortmund gewannen die Bayern trotz einiger Schiedsrichter Diskussionen nicht unverdient und Barcelona wurde mit einem 3-0 in die internationale Bedeutungslosigkeit befördert. Die zehnte deutsche Meisterschaft ist eine Pflichtaufgabe und mit Kimmich zurück kann man wohl auch auf die Bayern in der Champions League ein paar Euro wetten.

England

Ein Tipp auf den nächsten Premier League Sieger fällt da schon etwas schwieriger aus. Man City, Liverpool und Chelsea liefern sich hier ein Kopf an Kopf Rennen. Zudem gibt es die den englischen FA Cup und den EFL Cup in denen die Teams ebenso noch mit dabei sind. Alle drei sind auch international in der Champions League gefordert. Hier kommt es wohl darauf an, wer den längeren Atem und die tiefere, besser besetzte Bank hat. Zudem werden leider auch Verletzungen eine Rolle spielen. Die englische Liga ist mit 20 Mannschaften größer als die meisten anderen und eine Winterpause gibt es auch nicht, was eine besondere Beanspruchung der Spieler bedeutet.

Italien

Der Blick nach Italien verrät, dass hier die beiden Mannschaften aus Mailand die heißen Favoriten sind. Der SSC Neapel, Atalanta Bergamo und Juventus Turin sind in Lauerstellung. Alles andere als die beiden Mailänder Mannschaften wäre dennoch eine Überraschung. Hier können sich ein paar Euro beim Buchmacher durchaus lohnen.

Frankreich

Die französische erste Liga wäre sicherlich für eine Kombiwette auf die ersten drei sehr interessant. Hier steht PSG eigentlich schon als Meister fest und hat zur Halbzeit der Saison über 10 Punkt Vorsprung auf Rennes und Marseille und kann als gesetzt gelten. Spannend ist das Rennen um die weiteren internationalen Plätze. Den Vierten, Nizza, trennen vom Liga-Zwölften, Lilli, nur 3 Punkte.

Spanien

In der spanischen La Liga werden sich die königlichen von Real Madrid den 35 Titel nicht nehmen lassen. Dahinter geht es ähnlich wie in Frankreich spannend zu. Spanien hat vier Plätze für die Champions League. Selbst der FC Barcelona hat, wenn er sich noch fängt, eine reale Chance sich dafür zu qualifizieren.

Ein spannendes 2022 ist für alle Fußballfans garantiert. International drücken wir natürlich allen unseren rot-weiß-roten Teams die Daumen!