Beinahe historisch: In Österreich haben am vierten Adventsonntag, dem 19. Dezember, erstmals seit den 60er-Jahren die Geschäfte am Sonntag offen.



Aufgrund des Lockdowns der vergangenen Wochen ist dem Handel ein Löwenanteil seines jährlichen Umsatzes weggebrochen. An drei Einkaufssamstagen und am 8. Dezember, dem Marienfeiertag, standen kaufwillige Österreicher und Österreicherinnen vor verschlossenen Türen. Angebote wie Click & Collect waren da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Viele Leute haben den Weihnachtseinkauf online erledigt.

Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Bei dem offenen Einkaufssonntag handelt es sich um einen Kompromiss zwischen Handel und der Gewerkschaft. Die Regelung gilt allerdings nicht für Drogerien und Supermärkte, die auch während des Lockdowns offen haben durften. Der offene Sonntag soll kleinen Geschäften, Möbelhäusern, dem Buchhandel sowie Spielzeuggeschäften über die Runden helfen.

Offener Sonntag kein Novum

Ganz neu sind die Einkaufssonntage in Österreich jedoch nicht. Bereits in den 1960er-Jahren durfte der Einkauf am Sonntag getätigt werden. Diese Regelung wurde jedoch zugunsten der langen Öffnungszeiten am Samstag gekippt.

"Unsere Händler abseits der lebensnotwendigen Güter rechnen heuer im Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatzeinbruch von 51 Prozent. Aber auch Nahversorger in den Tourismusregionen kämpfen. Die Berücksichtigung der Empfehlungen des Handelsverbandes bei den Staatshilfen hat daher hohe Priorität, um irreversible Schäden der Branche abzuwenden", so Rainer Will, Geschäftsführer des Österreichischen Handelsverbandes. Laut einer am Montag, dem 13. Dezember, veröffentlichten Umfrage des Handelsverbands ist die Zustimmung zur Sonntagsöffnung am 19. Dezember groß, 70 Prozent der 236 befragten Händler sprechen sich laut einer aktuellen Umfrage dafür aus.

Gastro in Wien geschlossen

Manko bei dem offenen Sonntag in Wien: Durch die geschlossene Gastronomie haben Einkaufende nicht die Möglichkeit sich zwischendurch aufzuwärmen und zu stärken. So gehen die Leute nur gezielt in ausgewählte Geschäfte und machen kaum Spontaneinkäufe.

