Der HR Award 2022

Der HR Award findet in diesem Jahr bereits zum 7. Mal im Rahmen des HR Inside Summits (12. – 13. Oktober), Österreichs größter HR-Veranstaltung, im traumhaften Ambiente der Hofburg Vienna, statt. An zwei Tagen findet sich die gesamte HR-Community Österreichs im Herzen von Wien ein, um sich auszutauschen, neue Inputs zu hören und darüber zu diskutieren.

Mit mehr als 100 Einreichungen jährlich von großen, namhaften Unternehmen aus dem gesamten DACH-Raum bis hin zu klein- und mittelständischen Betrieben aus Österreich hat sich der HR Award über die Jahre als fixer Bestandpunkt der deutschsprachigen HR-Landschaft etabliert. Zu den letztjährigen Einreichern und Preisträgern zählen Unternehmen wie: DM, Verbund, Bayer, A1, KAGes, Thalia und viele mehr.

Die letzten zwei Jahre waren von viel Veränderung, Flexibilität und neuartigen Ansätzen geprägt. Diese innovativen Ideen und neuen Wege, die auf Mitarbeiter- und Unternehmensebene beschritten wurden, wollen wir im Zuge des HR Awards vorstellen, teilen und prämieren.

Ab 4. April gibt es wieder die Möglichkeit, Projekte in den Kategorien Employer Branding, Recruiting, Strategie, Leadership & Personalentwicklung, Tools & Services sowie in der Sonderkategorie Newcomer of the year einzureichen. Weiters ist es 2022 das erste Mal möglich, in zwei neuen Kategorien einzureichen: Diversity & Inklusion und HR Team of the year. Die HR Person of the year wird, wie in den Jahren zuvor, durch die Jury nominiert und prämiert.

Victoria Schmied, Initiatorin des HR Award, Statement zu den zwei neuen Kategorien: „Wertvolle und vor allem nachhaltige HR-Arbeit entsteht im Team. Gemeinsam einen Schritt weiterzugehen und innovative HR-Arbeit möglich zu machen, ist wichtiger denn je. Deshalb prämieren wir 2022 das erste Mal HR-Teams. Die zweite neue Kategorie „Diversity & Inklusion“ stand schon länger zur Diskussion und ich freue mich, dass wir sie 2022 das erste Mal prämieren werden. Das Thema D&I in der Innovationskultur fest zu verankern und aktiv voranzutreiben, ist wichtiger denn je und wird in den nächsten Jahren den entscheidenden Marktvorteil bringen.“

Im einzigartigen Ambiente der Hofburg Vienna werden am 12. Oktober im Zuge der HR Award Gala drei GewinnerInnen pro Kategorie ausgezeichnet. Bei ausgelassener, festlicher Stimmung, dem ‚Who is Who‘ der deutschsprachigen HR-Szene und einem prunkvollen Dinner, werden die Sieger und ihre Projekte gefeiert.

Die Einreichungen für den HR Award 2022 sind von 4. April bis 28. Juli 2022 auf www.hraward.at möglich.