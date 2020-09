Wien. Am 14. und 15. Oktober 2020 findet bereits zum sechsten Mal der HR Inside Summit als jährlicher Treffpunkt der HR-Community Österreichs im Ambiente der imposanten Wiener Hofburg im Herzen von Wien statt.

Das heurige Jahr war und ist von einem Virus geprägt, das uns alle beruflich, privat und persönlich mit neuen Situationen und Herausforderungen konfrontiert hat. Wir alle haben Szenarien erlebt und durchlebt, die unser Leben entscheidend geprägt haben. Zwischen Social-Distancing, Krisensitzungen, Home-Office und Kinderbetreuung waren wir gefordert, umzudenken, zu adaptieren, aber vor allem positiv zu bleiben, Zuversicht und Vertrauen zu schenken – für unsere Mitarbeiter, Kollegen, Familien, aber auch uns selbst.

Nach Monaten sozialer Distanzierung, digitaler Meetings, und getrennt voneinander, steht der HR Inside Summit ganz im Zeichen von Social-Re-Approaching, Re-Connecting und vor allem persönlichem Austausch der durchlebten Zeit, den überstandenen Hürden, aber auch den positiven Erlebnissen von Zusammenhalt, Einstellen auf neue Arbeitsbedingungen und der gegenseitigen Unterstützung durch Kollegen, Freunde und Familien.

Social Re-Connecting in der Hofburg

Der HR Inside Summit soll in diesem Jahr als eine Plattform dienen, um Erlebnisse zu teilen, daraus entstandene und neue Kollaborationen mit Experten und Branchenkollegen zu besprechen.

Natürlich ist ÜBERALL als Veranstalter zu jedem Zeitpunkt in erster Linie darauf bedacht, die Sicherheit aller Mitwirkenden, Teilnehmer und Partner zu gewährleisten und hat dazu ein professionelles Sicherheitskonzept, das sowohl die Sicherheit gewährleistet als auch ein uneingeschränkt spannendes Event-Erlebnis garantiert, ausgearbeitet.

Von Purpose bis New Work

Thematisch dreht sich das Programm um Themen wie die Zukunft der HR, Purpose, Trends und Innovationen, Employer Branding, New Work und Leadership, HR Management nach der Krise uvm. Als Keynotes auf der Mainstage sind internationale und nationale Speaker, u.a. aus Großbritannien, Dänemark, Schweden, Deutschland, Spanien und Österreich geplant. Daneben finden an beiden Tagen interaktive Sessions und praxisnahe Workshops statt. Zwischen den Programmpunkten bleibt Zeit, den Ausstellungsbereich zu besuchen und Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen. Am 14. Oktober wird abends bereits zum fünften Mal der HR Award vergeben. Der Preis prämiert herausragende Ideen und innovative Projekte der HR-Branche. Die Abendgala mit Dinner und Live-Act findet im Festsaal der Hofburg statt.

www.hrsummit.at