Heute, Sonntag, der 19. Dezember, durfte erstmals seit den 1960er-Jahren der Handel seine Pforten für Einkaufswillige offen lassen – das Angebot wurde gerne genutzt.



WIEN. Aufgrund des Lockdowns der vergangenen Wochen ist dem Handel ein Löwenanteil seines jährlichen Umsatzes weggebrochen. An drei Einkaufssamstagen und am 8. Dezember, dem Marienfeiertag, standen kaufwillige Österreicher und Österreicherinnen vor verschlossenen Türen. Angebote wie Click & Collect waren da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Twitter eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Twitter ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Twitter Twitter immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Fast alle Einkaufszentren und Einkaufsstraßen machten von der Möglichkeit, am Sonntag offen zu haben, Gebrauch. Der Austrian Council of Shopping Places (ACSP) führte eine Telefonumfrage durch, wie der verkaufsoffene Samstag angenommen wurde.

Positives Feedback

Das Feedback der Händler und Händlerinnen war großteils positiv. Nach dem verkaufsstarken Samstag, waren die Kunden und Kundinnen auch am Sonntag in Kauflaune. Bemerkbar war das entspannte Verhalten der Kundschaft gegenüber dem Personal. Schade aber: Die geschlossene Gastronomie in Wien lockte viele Wiener in das nahe Umfeld, wo sie ihr Geld in großen Einkaufszentren ausgaben.

Obwohl es ein Sonntag ist, waren die Geschäfte am 19. Dezember offen.

Foto: Markus Spitzauer

hochgeladen von Mag. Maria Jelenko-Benedikt

Bei dem offenen Einkaufssonntag handelt es sich um einen Kompromiss zwischen Handel und der Gewerkschaft. Die Regelung gilt allerdings nicht für Drogerien und Supermärkte, die auch während des Lockdowns offen haben durften.

Mehr zum Thema:

Handel für Sonntagsöffnung am 19. Dezember

Am vierten Adventsonntag haben die Geschäfte offen