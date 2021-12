Immobilien-Hochpreis-Bundesland Tirol

Suchen Singles, Paare oder Familien in Tirol eine Wohnung, rechnen sie mit enormen Immobilienpreisen. Laut dem Immobilienportal immowelt.at sind die Quadratmeterpreise in dem Bundesland sechsmal höher als im Osten Österreichs. Für Hauskäufer und -Verkäufer stellt sich die Frage, welche Faktoren zu Tirols Stellung als Immobilien-Hochpreis-Bundesland beitragen.

Tirol verzeichnet stetigen Anstieg der Immobilienpreise

Das Bundesland Tirol liegt im Westen Österreichs und lockt mit malerischen Berglandschaften Touristen aus aller Welt an. Als Wohngegend trifft die Region seit Jahren auf steigende Beliebtheit. Laut Statistik stieg die Bevölkerung im Jahr 2021 auf rund 760.000 Einwohner. Gegenüber den Vorjahren entspricht das einem geringen, aber stetigen Anstieg. Durch den Zuzug erhöht sich der Bedarf nach Wohnraum. Allerdings ist dieser in Tirol endlich und die hohe Nachfrage wirkt sich auf die Preise aus.

In den Jahren 2020 und 2021 lagen die Tiroler Immobilienpreise weit über dem Durchschnitt des Landes. Im Vergleich zum Rest Österreichs rechnen Käufer in der Region mit einer Verdopplung der Haus- und Grundstückskosten. Diese Entwicklung bringt Hausbesitzern Vorteile. Aufgrund der enormen Immobiliennachfrage erzielen sie in allen Wohnlagen Tirols attraktive Verkaufspreise für ihre Häuser, Wohnungen und Grundstücke.

Hohe Durchschnittspreise in Tirol und Innsbruck

Der Immobilienmarkt in Tirol boomt. Für ein Einfamilienhaus kommen auf Käufer im Durchschnitt Kosten von 272.400 Euro zu. Die Wohnungspreise liegen ebenfalls auf einem hohen Niveau. Pro Quadratmeter beträgt der Kaufpreis im Schnitt 2.596 Euro. Innerhalb Tirols zeigen sich bei der Preisgestaltung regionale Unterschiede.

Diese fallen bei einem Blick auf die Grundstückspreise ins Auge. Im Durchschnitt wechseln bei einem Grundstücksverkauf 483 Euro pro Quadratmeter den Besitzer. In Ruette erhalten Käufer Grundstücke zu einem vergleichsweise niedrigen Preis von 188 Euro pro Quadratmeter. In Kitzbühel beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis 724 Euro. Hohe Kosten kommen auf Grundstückskäufer in Innsbruck-Stadt zu. Sie bezahlen pro Quadratmeter durchschnittlich 1.043 Euro.

Hohe Wiederverkaufspreise Innsbrucker Immobilien: Innsbruck als beliebte Wohngegend in Tirol



Innerhalb Tirols gehört die Landeshauptstadt Innsbruck zu den beliebtesten Wohngegenden. In den vergangenen Jahren verzeichneten Häuser hier gravierende Preisanstiege. Über die Immobilienpreisentwicklung der verschiedenen Stadtteile der Metropole informiert der Immobilienmarktbericht „Wohnen & Wirtschaften in Innsbruck 2021“.

Laut diesem erreichen die Preise für Häuser und Grundstücke in Innsbruck auf dem Tiroler Immobilienmarkt erneut Rekordwerte. In den beliebtesten Stadtteilen wie Höttingen lagen diese pro Quadratmeter bei bis zu 11.385 Euro. Ein Überblick über die Wiederverkaufspreise Innsbrucker Immobilien erleichtert Hauseigentümern in der Stadt die Verkaufsentscheidung. Benötigen sie beim Verkauf ihrer Immobilie Unterstützung, wenden sie sich an den Innsbrucker Immobilienmakler Arealita.

Das Team erfahrener Makler bietet eine kostenfreie Erstberatung und eine rechtlich einwandfreie Kaufabwicklung. Das Unternehmen erstellt verbindliche Kaufangebote und unterstützt Hausbesitzer bei einem schnellen und reibungslosen Immobilienverkauf.

Wie entwickeln sich Tiroler Immobilienpreise in der Zukunft?

In den vergangenen Jahren stiegen Immobilienpreise in Tirol für gebrauchte und neue Häuser unaufhaltsam. Gleiches gilt für Eigentumswohnungen. Im Jahr 2015 erhielten Käufer diese für einen Durchschnittspreis von 1.882 Euro pro Quadratmeter. Mitte des Jahres 2021 erreichte der Quadratmeterpreis rund 2.600 Euro. Der Preisanstieg innerhalb dieser sechs Jahre beträgt 38 Prozent.

In der Zukunft bleibt die steigende Preisentwicklung für Immobilien und Grundstücke voraussichtlich bestehen. Von 2017 bis 2021 verteuerten sich deren Kosten im Schnitt um mehr als 26 Prozent. 2022 ist die Wahrscheinlichkeit eines Preisabfalls niedrig. Allerdings könnte sich der Preisanstieg abbremsen. Die hohen Kosten wirken sich negativ auf Kaufabsichten neuer Interessenten aus.

Der bleibende Preisanstieg für Tiroler Immobilien bedeutet für potenzielle Käufer einen hohen Kostenaufwand. Für Mieter sieht die Lage in Tirol aufgrund geringerer Anstiege gegenüber dem Vorjahr tendenziell besser aus. Beispielsweise stiegen die durchschnittlichen Mietpreise in Innsbruck 2021 „nur“ um 3,9 Prozent an.

Fazit

Tirol gehört in Österreich zu den beliebtesten Wohnregionen. Die steigende Nachfrage nach Wohnraum beeinflusst dessen Kosten. Der in den letzten Jahren deutliche Preisanstieg für Immobilien bleibt zukünftig weiterhin bestehen. Da die hohen Kosten die Kaufaussichten dämpfen, liegt die Vermutung einer gebremsten Immobilien- und Grundstücksverteuerung in den kommenden Jahren nahe.