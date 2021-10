Interaktives Einkaufserlebnis im Herzen Wiens: Huawei eröffnet den ersten Flagship Store Österreichs in der Kärntner Straße.

WIEN. Smartphones, Wearables, Audio-Produkte, Tablets, Laptops, Monitore oder Smart Home-Devices: Technologie hat mit der Eröffnung des ersten Huawei Flagship Stores im Herzen der Wiener Innenstadt ein neues Zuhause. Inmitten der meistfrequentierten Einkaufsstraße Wiens, der Kärntner Straße, bietet der Huawei Flagship Store Wien allen technologieinteressierten Wienern ein interaktives Einkaufserlebnis mit viel Raum.

Auf fünf Etagen und rund 600 Quadratmetern, wovon drei Etagen exklusiv für Kunden zur Verfügung stehen, erstrecken sich Areale für Beratung, Verkauf, Experience, Education und Service und bieten genügend Platz für die Präsentation und das Ausprobieren neuer Produkte. Im Zuge einer Eröffnungszeremonie öffnet der Huawei Flagship Store Wien in der Kärntner Straße 27 seine Tore am 20. Oktober. Damit befindet sich der neue Store gerade einmal eine Minute zu Fuß vom großen Apple Store entfernt.

Nutzt du Huawei-Produkte?

Das sagt der Bürgermeister

"Bei Huawei arbeiten wir stets daran, die Beziehungen zu unseren weltweiten Nutzer:innen laufend zu vertiefen und ihnen mit unseren neuesten digitalen Technologien in ihrem Alltag zur Seite zu stehen", so Derek Yu, President Central Eastern Europe, Nordic and Canada der Huawei Consumer Business Group. "Neben technologischen Neuerungen, die wir durch unsere innovativen Produkte erzielen, schaffen wir mit unseren Huawei Flagship Stores weltweit ein Premium-Erlebnis für Huawei Fans und Nutzer:innen - und das nun auch in Österreich."

Auch Michael Ludwig (SPÖ), Bürgermeister der Stadt Wien: §Internationale Betriebsansiedlungen sind für Wien ein relevanter Standortfaktor. Seit 2007 hat Huawei mit seinem Vienna Office gezeigt, dass hier ein guter Boden für Unternehmen aus dem ICT Bereich ist. Der Huawei Flagship Store Wien auf der Kärntner Straße ist daher eigentlich nur ein logischer weiterer Schritt, in Österreich stark sichtbar präsent zu sein."

Bürgermeister Ludwig beim Pre-Opening.

hochgeladen von Lukas Urban

Gewinnspiel zum Start

Im Eingangsbereich, der Produkt- und Experience-Ebene, präsentiert Huawei Produkthighlights, darunter das Huawei P40 Pro und das Huawei Mate40 Pro sowie die neuesten Produkte aus dem Audio- und Wearable-Angebot.

Im Untergeschoss des neuen Huawei Flagship Stores befindet sich die Smart-Home Erlebniswelt. Von der smarten Küche über ein intelligentes Wohnzimmer bis hin zum vernetzten Laufband – im interaktiven Bereich können sich Kunden über die Möglichkeiten eines automatisierten Zuhauses informieren und die Steuerung via Tablet selbst testen. Im Obergeschoss des Stores ist der Huawei Service-Bereich zu finden, an den sich Kunden mit gerätespezifischen Anliegen wenden können.

hochgeladen von Lukas Urban

Die Eröffnung feiert Huawei mit speziellen Sonderangeboten und Goodies für die ersten Kunden. Direkt im Store erwartet Besucher am Tag des Openings auch ein Gewinnspiel: in transparenten Vitrinen werden einzelne Huawei-Produkthighlights präsentiert, die es zu gewinnen gilt. Denn nur mit einem der richtigen Schlüssel – die vorab in der Wiener Innenstadt verteilt werden - haben Besucher:innen die Chance auf Gewinne, wie ein Huawei MateBook X Pro, ein Huawei Mate40 Pro sowie diverse Wearables und Audio-Produkte.

Die Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 10:00 - 20:00 Uhr, Sa: 10:00 - 18:00 Uhr

Kärntner Straße 27, 1010 Wien

Das ist der erste Apple Store in Wien