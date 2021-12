PayPal jetzt auch in Schweizer Online Casinos! Mehr Sicherheit?

Neue, sichere Bezahlmöglichkeit in Schweizer Online Casinos durch Paypal. Heißt es jetzt sorgenfrei mit Echtgeld spielen? Infos gibt es hier!

Nach Deutschland und Österreich: PayPal in Schweizer Online Casinos!

Die Schweiz hat in letzter Zeit viele neue Gesetze eingeführt, sodass Spieler wesentlich besser abgesichert sind, wenn diese online spielen. Gerade, wer mit Echtgeld spielt, der kann oftmals einem Betrug aufsitzen und alles verlieren. Bislang hatte man keine Chance, wenn man einem Betrug aufgesessen ist sein Geld zurückerstattet zu bekommen. Durch die neuen Schweizer Gesetzte wurden jedoch Maßnahmen ergriffen, dass man monatlich nur noch mit einem bestimmten Betrag spielen kann. Des Weiteren ist es nur noch möglich einen Einsatz von 1,00 Euro pro Spiel zu setzen und auch bei der Auszahlung gab es einige Neuerungen.

In der Schweiz werden Online Casinos zahlreichen Vorschriften unterzogen und es finden immer wieder Prüfungen statt, ob alles rechtes verläuft. Des Weiteren dürfen in der Schweiz nur Personen einen Online Casino betreiben, die bereits mit einem Online Casino auf dem Markt sind und zudem Schweizer-Bürger sind. Das Land hatte sich erhofft, dass alle diese Vorschriften, Vorsichtsmaßnahmen und Gesetze ausreichend sein würden, doch Online Casino Betreiber haben immer wieder Schlupflöcher finden können.

PayPal Online Casinos noch verfügbar?

Es ist ausgesprochen wichtig, dass man sich bevor man an einem Online Casino sich anmeldet, sich vorab über den Anbieter erkundigt. Verfügt dieser über eine Spiellizenz? Kann man diesen bei Bedarf problemlos kontaktieren und was sagen andere Spieler über diesen Anbieter? Sollte bislang alles zur Zufriedenheit für den Spieler dargestellt worden sein, so kann man sich jetzt noch besser absichern. Wer PayPal Casinos für sich entdecken möchte, der sollte sich auf besteonlinecasinos.ch/paypal/ einmal genauer umsehen. Sie haben mehr Sicherheit, was Ihre Einzahlung angeht und natürlich die Auszahlung. Sollte der Casinobetreiber sich im Nachhinein doch als unseriös erweisen, so können Sie sich Ihre Einzahlung mittels PayPal zurückholen. Bei diesem internationalen Anbieter besteht ein Käuferschutz.

Wie aber genau funktioniert das Bezahlen mit PayPal? Wer noch über kein PayPal-Konto verfügt, der kann sich ein solches kostenlos anlegen. Die Vorgehensweise ist recht simpel und zudem absolut kostenlos. Sie geben bei dem Anbieter einfach Ihre persönlichen Daten ein und eine bevorzugte Bankverbindung. PayPal überweist Ihnen dann in den nächsten Tag einen Minibetrag auf Ihr Bankkonto, mit dem Sie sich dann legitimieren müssen. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, so können Sie Zahlungen empfangen und senden. Haben Sie kein Guthaben auf Ihrem PayPal-Konto ist dies kein Problem, der zu zahlende Betrag wird dann über oder von PayPal direkt von Ihrem Bankkonto überwiesen.

Sicherheit ist das A und O bei Online Zahlungen

Wer online unterwegs ist und einkaufen möchte, dies gilt auch für Dienstleistungen, wie Online Casinos, der sollte möglichst nirgends seine persönlichen Bankdaten hinterlegen. Eine sogenannte virtuelle Geldbörse ist immer bevorzugt zu benutzen, wenn man online unterwegs ist. Bei zahlreichen Events setzt man mittlerweile auf die sichere Zahlungsweise mit PayPal, warum nicht jetzt auch bei Online Casino Spielen? Momentan ist diese Zahlungsmöglichkeit in der Schweiz noch kein Muss, jedoch wird es über kurz oder lang sicherlich dazukommen. Die Schweiz ist auf der Suche nach besseren Möglichkeiten, um Spieler, aber auch Anbieter zu schützen.

Selbstverständlich fragen sich Nutzer, bevor sie sich bei PayPal anmelden, welche Vor- und Nachteile es gibt? Ein großer Vorteil dieser Zahlungsmöglichkeit ist sicherlich, dass Ein- aber auch Auszahlungen in Sekundenschnelle stattfinden. Jeder der zu machenden Überweisungen kann so gut wie anonym stattfinden, hier ist nur eine E-Mail-Adresse erforderlich. Wer eine Transaktion durchführen möchte, der kann dies kostenlos machen. Sie können Zahlungen zudem nicht nur über Ihren heimischen PC durchführen, sondern auch über das Tablet oder Smartphone. Sie müssen Ihr Gerät lediglich mit PayPal verknüpfen.

Schutz vor unseriösen Online Casino Anbietern

Das Wohlergehen der Online Casino Spieler wird in der Schweiz als Priorität angesehen. Sicherlich ist dies auch einer der Gründe warum ein „Ausländer“ in der Schweiz kein Online Casino mehr betreiben darf. Kommt es hier zu einem Problem, so ist es ausgesprochen schwierig den „Betrüger“ ausfindig zu machen. In der Schweiz müssen sämtliche Betreiber von Online Casinos nach neuem Gesetz viele Auflagen erfüllen. Der Schweizer-Staat hat sich hierbei sicherlich gedacht, wem Steine in den Weg gelegt werden, der überlegt sich mehrfach, ob er ein solches Casino ins Leben rufen möchte. Zu Anfang schien dies zu funktionieren, doch mittlerweile haben unseriöse Anbieter erneute Schlupflöcher finden können. Diese möchte die Schweiz nun auch aus der Welt schaffen mit der Zahlungsmöglichkeit PayPal. Zahlreiche Schweizer Online Casinos sind bereits auf das Pferd aufgesprungen und bieten Zahlungen mit PayPal ihren Spielern an.