Wie steht es um die leerstehenden Geschäftsflächen in Wien? Berichte über leerstehende Lokale gibt es immer wieder. Doch sieht die Situation wirklich so schlecht aus, wie immer berichtet wird? Die Wirtschaftskammer hat diese nun in Zahlen gegossen.



WIEN. Wer in Wien ein Geschäft oder Lokal eröffnen möchte, wird sich auch Gedanken um den perfekten Standort dafür machen müssen. Die Liste der Kriterien, die ein potentielles Objekt erfüllen muss, ist lang: gute öffentliche Anbindung, Parkplätze, schnelles Internet, ein attraktives Grätzel, Laufkundschaft und noch vieles mehr.

Besonders die letzten zwei Jahre haben den Trend zum Grätzel-Einkauf verstärkt. "Hier spricht man von Cocooning. Wir haben es uns während der Pandemie bei uns zuhause gemütlich gemacht und die Vorteile einer belebten Nachbarschaft entdeckt", erklärt Margarete Gumprecht, Spartenobfrau Handel der WKW. Sie erklärt, dass die Nachbarschaft für viele als "erweitertes Wohnzimmer" funktioniert.

Auffälligkeiten bei Standortsuchenden



Der Handel bleibt weiterhin die Top-Branche bei den Standortsuchenden (14,9 Prozent), dicht gefolgt von der Gastronomie (14,4 Prozent). Leicht rückläufig sind die Standortsuchenden unter anderem in den Bereichen Dienstleistung (11,1 Prozent) und Büro (9 Prozent).

Bei den Orten, in denen freie Flächen gesucht werden, ist erkennbar, dass gerne in aufstrebenden Grätzeln nach Immobilien gesucht wird. In der Leopoldstadt wird rund um die Märkte nach Geschäftsflächen gesucht. So war das Grätzel rund um den Karmelitermarkt im Jahr 2020 auf Platz zwei der nachgefragtesten Grätzeln und schaffte es 2021 sogar auf Platz eins. Das Stuwerviertel schaffte es unter die Top 10. Am meisten abgestiegen ist das Rochusviertel – war es 2020 noch das begehrteste Grätzel ist es 2021 nur noch auf Platz sechs. Konstant sind die Bezirke Mariahilf und Neubau.

Am wenigsten Nachfrage herrscht für den 11., 21. und 23. Bezirk. Auch Meidling und Rudolfsheim-Fünfhaus werden von den Suchenden eher gemieden.

Die Prozent je Bezirk orientieren sich an der Gesamtheit der freien Lokale (1.-23. Bezirk ist 100 %) und der gesamten Nachfrage im Jahr 2021.

Innere Stadt – ein Problemkind?



Überraschend mag sein, dass die Innere Stadt der Bezirk mit den meisten leerstehenden Geschäftsflächen ist. Gründe dafür sind der schlechte bauliche Zustand (meist nicht barrierefrei) und dass es abseits der Touristenpfade zu hohe Mietpreise und wenig Frequenz gibt. Weiters geht der Trend eher in kleine Geschäftslokale und gerade im Ersten ziehen sich die Flächen meist über mehrere Stockwerke.

Es war deutlich ein Rückgang an freien Geschäftslokalen zu erkennen. Laut Auskunft der Immobilienwirtschaft lag das daran, dass viele Eigentümer die Pandemie nutzten um Geschäftslokale zu sanieren oder das Geschäftslokal vom Markt zurückzogen, da sie nicht damit rechneten, dass in der Corona-Zeit jemand einen Standort sucht.

Von links nach rechts: Martin Heimhilcher, Obmann Sparte Information & Consulting und Margarete Gumprecht, Obfrau Sparte Handel

Aktuell gibt es auf der Plattform der Wirtschaftskammer Wien rund 400 leerstehende Geschäftslokale. Zählt man jene Flächen dazu, die nicht bei der Wirtschaftskammer registriert sind, dürften es etwa 650 leere Geschäftslokale sein. Auf diese leeren Geschäftslokale kommen ca. 1550 Standortsuchende.

Das Grätzel als Lebensmittelpunkt



Wichtig ist, dass man in der nahen Zukunft die Attraktivität des Erdgeschosses verstärkt. "Es wird verstärkt in Branchen gegründet, wo kein klassisches Geschäftslokal nötig ist – etwa in der IT", so Gumprecht. Da die Räumlichkeiten im Erdgeschoss meist teurer sind, wird erst ab dem 1. Stockwerk gesucht – einen Umstand, den man ändern will.

Die Attraktivierung der ebenen Flächen sind auch ein Schritt in Richtung "Mediterranisierung" Wiens. Das heißt, dass sich das Leben in den letzten Jahren verstärkt nach draußen verlegt hat, ähnlich wie in den Ländern des südlichen Europas.

