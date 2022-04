Wie viel Glück steckt eigentlich in einem Lottogewinn?

Der Ausdruck „ein Sechser im Lotto“ ist längst zu einem geflügelten Wort geworden. Damit soll das Eintreten eines sehr unwahrscheinlichen und glücklichen Ereignisses beschrieben werden. Doch kommt es beim Lotto wirklich nur auf Glück an oder kann man die Gewinnchancen mit den richtigen Strategien beeinflussen?

Der Spielablauf beim Lotto

Die mathematischen Hintergründe

Beim Lotto werden nacheinander sechs Kugeln gezogen. Dabei werden einmal entnommene Zahlen nicht wieder zurückgelegt und die Reihenfolge der Ziehung ist für den Gewinn unerheblich. Um den Hauptgewinn zu erzielen, müssen alle sechs Zahlen, die vorher auf dem Tippschein ausgewählt wurden, gezogen werden. Gewinne gibt es bei der Lotto Ziehung allerdings auch schon für weniger richtige. Da dafür eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, fallen die Beträge dann aber natürlich geringer aus. Doch schon mit drei Richtigen warten attraktive Gewinne. Dies ist auch der Grund, warum sich Lotto einer derart großen Beliebtheit erfreut.

Doch wie wahrscheinlich ist es denn nun, einen Volltreffer beim Lotto zu erzielen? Die Frage lässt sich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie gut erklären. Es wird dabei schnell klar, dass die Wahrscheinlichkeit mit jeder richtig gezogenen Kugel kleiner wird. Hat man bei der ersten Ziehung noch sechs Chancen, sind es bei der zweiten Runde nur noch fünf. Bei der letzten Ziehung beträgt die Gewinnchance also nur noch 1:40. Umgekehrt erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf eine richtige Zahl mit jeder Ziehung, die keine getippte Zahl hervorgebracht hat.

Insgesamt bekommen wir für den Hauptgewinn von sechs Richtigen deshalb eine Wahrscheinlichkeit von 1:8.145.060. Für die niedrigeren Gewinnränge ergeben sich etwas höhere Wahrscheinlichkeiten. Für den Gewinnrang mit drei Richtigen ohne Zusatzzahl liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit immerhin schon bei rund 1:48. Dennoch bleibt es unter dem Strich am wahrscheinlichsten, dass man am Ende keine einzige Zahl richtig tippt. Der Wert hierfür liegt bei circa 40 Prozent.

Warum Strategie eine Rolle spielt

Nun könnte man denken, dass ein Lottogewinn komplett am Glück hängt. In der Tat ist dies natürlich auch der entscheidende Faktor für hohe Gewinne. Allerdings hat es auch eine Bedeutung, dass zahlreiche Spieler an der Lotterie teilnehmen. Schließlich werden die Gewinne geteilt, wenn am Ende mehrere Spieler ihren Tippschein mit den richtigen Zahlen versehen haben. So gibt es bestimmte Zahlenreihen, die beim Lotto häufiger gespielt werden als andere.

Um die Gewinnchancen zu optimieren, sollten daher möglichst zufällig ausgewählte Reihen genutzt werden. Einfach nur die Zahlen von 1 bis 6 hintereinander zu tippen, ist eine häufig gewählte Strategie. Sollten eines Tages also wirklich genau diese Zahlen aus der Lostrommel gezogen werden, müssen sich viele Spieler den Gewinn teilen.

Geringere Gewinne, höhere Wahrscheinlichkeiten

Eine ebenso verbreitete Taktik besteht darin, Tippgemeinschaften zu gründen. Dafür füllen mehrere Spieler einen Lottoschein aus und teilen sich die Kosten dafür. Daher bleibt mehr Budget übrig, um mehrere Scheine auszufüllen. Da die Gewinne hinterher geteilt werden, fallen zwar geringere Gewinne ab. Die höhere Anzahl an ausgefüllten Scheinen treibt allerdings auch die Wahrscheinlichkeiten nach oben. Außerdem ist bei einem Hauptgewinn immer noch mit einer hohen Summe für jeden einzelnen Spieler zu rechnen. Wer sich mit dem Gedanken trägt, an der Lotterie teilzunehmen, sollte diese Option daher auf jeden Fall in Betracht ziehen.