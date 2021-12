WIENER NEUSTADT. Ein Märchen nach Wilhelm Hauff steht am 24. Dezember in den Kasematten am Programm. Die Wiener Neustädter Comedienbande zeigt "Das kalte Herz", Regie führt Dagmar Leitner.

Der Köhlerbursche Peter Munk führt ein einfaches Leben mit seiner Mutter am Waldesrand. Zwar haben sie stets genug zum Leben, doch Peter quält der Neid wenn er ins Dorf geht und die anderen sieht. Er will sich erst wieder im Dorf sehen lassen, wenn er ein gemachter Mann ist. Aber wie soll er das anstellen? DA erinnert er sich an das freundliche Glasmännchen, ein guter Geist, der tief im Walde wohnt und schon so manchem Sonntagskind zu seinem Glück verholfen hat. Da Peter an einem Sonntag geboren ist, macht er sich auf den Weg, das Glasmännchen zu suchen. Drei Wünsche will es ihm erfüllen, doch Peters ersten zwei Wünsche sind so dumm, dass ihm der gute Geist den dritten vorerst verwehrt. Als Peter aus diesen Wünschen nichts für sein Leben gewinnt, begibt er sich wieder in den tiefsten Wald und wendet sich diesmal an den finsteren Holländer Michel, einen düsteren Geist. Der verspricht ihm, aus ihm den reichsten Mann weit und breit zu machen - doch als Gegenleistung will er Peters Herz und der soll dafür eines aus Stein bekommen. (WN Comedienbande, Regie: Dagmar Leitner) .

Termin: Freitag, 24.12.2021, 14 - 15.30 Uhr

Tickets & Infos

Info Point Altes Rathaus Wiener Neustadt, 02622 373-311, www.webshop-wn.at,

www.kasematten-wn.at