„Die Schwarzen Weiber“ – Grabwachen Kaiser Maximilians I

Von 8. März bis 25. April stellen Herwig Zens und Irene Trawöger „Die Schwarzen Weiber“ in der St.-Georgs-Kathedrale Wiener Neustadt aus. Damit werden die Originale der „weiblichen Grabwache“ erstmals an der eigentlichen Ruhestätte von Kaiser Maximilian I. gezeigt.

WIENER NEUSTADT. Das Werk bezieht sich auf die 28 Grabwachen Maximilians in der Innsbrucker Hofkirche. Diese Bronzestatuen werden auch „schwarze Mander“ genannt, wobei acht Statuen davon weibliche Figuren sind. Durch ihre Arbeit geben die beiden Künstler den Frauen, die Maximilian als seine Grabwache ausgesucht hat, Lebendigkeit, Originalität, Charakter und Würde. Die von Herwig Zens gestalteten Bildtafeln sind eine historisch, künstlerisch und grafische Meisterleistung. Sie stehen im Kontrast zu den in aufwändiger Technik gestalteten schwarz-weißen Werken von Irene Trawöger.

Eine spannende Reise führte „Die Schwarzen Weiber“ in den vergangenen 18 Jahren durch Österreich. Zu sehen waren sie bereits im Park von Schloss Ambras in Innsbruck (2002), im Stadtmuseum Wiener Neustadt (2003/04), in der Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museum Wien, in Kals in Tirol (2006/07) und in Klosterneuburg (2012). Die erste Heimat der Werke ist und bleibt jedoch Wiener Neustadt. So kam es 2019 zu einer Schenkung von Irene Trawöger an die Stadt. Reproduktionen des Werkes in wetterfesten Ovalkörpern können entlang der „Kaiser Maximilian Promenade“ betrachtet werden.

Termin: 8. März bis 25. April , Vernissage am 14. April, 11 bis 14 Uhr, Besichtigung zu Gottesdienstzeiten, Führungen & Infos: Tel. 050201/20 28904, milakoea@bmlv.gv.at