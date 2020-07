Auf dem Festgelände in Gutenstein finden in kleinerem Rahmen als bei den Raimundspielen und unter freiem Himmel im Juli und August Lesungen und Konzerte statt.



GUTENSTEIN. Besucher dürfen sich noch auf folgende Programmpunkte freuen:

29. Juli 2020, 20 Uhr: Konzert von Ernst Molden & das Frauenorchester

30. Juli 2020, 20 Uhr: Konzert von Clara Luzia

5. August 2020, 20 Uhr: Lesung von Marlene Streeruwitz

Musikalische Reisen

Am 29. Juli tritt Ernst Molden mit dem Frauenorchester in Gutenstein auf. Gemeinsam mit den drei Musikerinnen Sibylle Kefer, Marlene Lacherstorfer und Maria Petrova hat er ein neues Album – „dei schwesda waand“ – aufgenommen und wird daraus in Gutenstein musizieren.

„Auch wenn im Pop schon alles gesagt worden ist, so gut hat es selten geklungen“, schreibt Der Standard und das Publikum scheint ihm recht zu geben. Am 30. Juli singt Clara Luzia In Gutenstein. Auf ihrer letzten CD „When I Take your Hand“ finden sich u. a. Lieder an ihre Frau („The Story Of You & Me“) und ihre Urgroßmutter („I Remember You“). Die Künstlerin stellt ihren inneren Dämonen die Rute ins Fenster und öffnet die Türen weiter als bisher.

Große österreichische Dichterin

Marlene Streeruwitz ist eine der wichtigsten Schriftstellerinnen Österreichs und eine der politisch engagiertesten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen. Sie gehört zu den vielgespielten Dramatikerinnen, ihre Romane sind preisgekrönt und mehrfach auf der Long- und Shortlist des Deutschen Buchpreises zu finden. Am 5. August findet die Lesung „Wunschkonzert“ statt – Andrea Eckert wünscht, Marlene Streeruwitz und die Prinzipalin der Raimundspiele lesen aus dem Prosatext „Der Abend nach dem Begräbnis der besten Freundin“.

Kartenreservierungen und -buchungen: online auf www.raimundspiele.at oder unter ticket@raimundspiele.at oder telefonisch unter 0676-840 023 200 bzw. 0676-840 023 205