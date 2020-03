"Joy" erzählt die Geschichte einer jungen Frau aus Nigeria, die im Teufelskreis von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung gefangen ist.

WIENER NEUSTADT. Sie arbeitet in Wien als Prostituierte, um sich von ihrer Zuhälterin, der Madame, freizukaufen, ihre Familie in Nigeria zu unterstützen und ihrer kleinen Tochter eine Zukunft zu sichern. Die Freiheit scheint für Joy in greifbarer Nähe, als ihr die Madame die Verantwortung für Precious übergibt, ein junges Mädchen aus Nigeria, das noch nicht bereit ist, sich in ihr Schicksal zu fügen. Gewinner Österreichischer Filmpreis 2020 in den Kategorien "Bester Spielfilm", "Beste weibliche Hauptrolle", "Beste Regie" und "Bestes Drehbuch". Im Anschluss an den Film gibt es ein Gespräch mit den Filmemachern.

Termin: Filmvorführung am 26. März um 19.30 Uhr im Stadttheater.

Karten bei Ö-Ticket und im Info-Point im Alten Rathaus, Tel. 02622/373 311.