Maximilian erzählt Geschichte(n) aus Wiener Neustadt

Ein besonderes Schmankerl im neuen Tourismusprogramm der Stadt feierte seine Premiere: die erste Spezialführung "Maximilian erzählt".

WIENER NEUSTADT. Sebastian Buchner zog, verkleidet als Kaiser Maximilian I., ein begeistertes Publikum in seinen Bann und erzählte vor den historischen Plätzen der Stadt Geschichten aus seiner Jugend in Wiener Neustadt, seinem Aufstieg zum Kaiser und von seiner letzten Reise von Wels zurück in die Theresianische Militärakademie, wo er begraben liegt.

Nach der ausverkauften Premiere sind auch die drei nächsten Führungen im August bereits ausgebucht. Tickets gibt es noch für die beiden letzten Spezialführungen am 12. und 26. September, jeweils um 10 Uhr.

Treffpunkt: Kasematten

Dauer: ca. 90 Minuten, max. 15 Personen

Preis: Erwachsene 12,-, Kinder 6,-, Tickets können nur vor der Führung in den Kasematten gekauft werden

Anmeldung erforderlich unter: tourismus@wiener-neustadt.at, Tel: 0 26 22/373 904