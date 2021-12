Am Sonntag, 2. Jänner findet um 17 Uhr das Neujahrskonzert mit dem StraussArt Octett im Gemeindesaal in Lanzenkirchen statt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf am Gemeindeamt (birgit.birnbaumer@lanzenkirchen.gv.at oder 02627/45432-10) oder bei der Raiffeisenbank Lanzenkirchen.