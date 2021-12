Roland Neuwirth & Florian Krumpöck

WIENER NEUSTADT. »Lieber Franzl, bitte bring mich nicht um, aber ich muss das tun! Deine Musik ist mir heilig!« Roland Neuwirth, das Urgestein des Wienerlieds, überträgt Franz Schuberts berühmten Liederzyklus in die Wiener Mundart und transportiert ihn inhaltlich in die Gegenwart. Dabei werden zwei Welten zusammengeführt, die gar nicht so verschieden sind und sich im Spannungsfeld zwischen musikalisch Vertrautem und einer neuen, harschen Wirklichkeit bewegen. Die Reise eines einsamen Wanderers, hier ein Migrant, der den Winter im Herzen trägt - abgelehnt, fremd, ohne Ziel und Hoffnung.

Termin: 20. Dez. 2021, 19.30 - 22 Uhr, Kasematten Wiener Neustadt, Karten: www.webshop-wn.at, Infopoint Altes Rathaus.