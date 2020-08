Sommerkino in Bad Erlach

BAD ERLACH. Was wäre ein Sommer ohne einen Film unter freiem Himmel gesehen zu haben?

Die Jugendinitiative bringt zum zweiten Mal großes Kino nach Bad Erlach. Dieses Jahr steht „JoJo Rabbit“ am Programm. Stattfinden wird das Sommerkino am 4. September (nur bei Schönwetter), Einlass ist ab 20:00 Uhr, im Innenhof des Hacker Hauses.

Achtung: Dieser Film hat eine Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) ab 12 Jahren.