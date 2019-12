Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich hoffe, Sie konnten von meinen monatlichen Berichten wie „Das Fenster“, „Das Hamsterrad“ usw. einiges für sich mitnehmen? Ich werde 2020 einfach einmal weiter losschreiben, in der Hoffnung, dass Sie sich in meinen Geschichten immer wieder finden und niemals das Gefühl haben, alleine zu sein!

Denn eines ist sicher: Es gibt immer ein Licht am Horizont.

Verliere niemals die Hoffnung und den Glauben an Dich.

Lebe dein Leben, es will von dir erschaffen werden und genieße jeden weiteren Tag und sei einfach dankbar für das was du hast und grüble nicht darüber was du nicht hast.

Der kleine alte Teddybär,

schöne Erinnerungen werden in mir wach,

die mir keiner nimmt.

Seine Augen wurden neu gemacht,

die Füße wurden neu angenäht.

Er wurde wieder zurecht geflickt.

Damit er mit mir alt werden kann.

von Susanne Kamper



In diesem Sinne wünsche ich IHNEN einen guten Rutsch aber vor allem ein gesundes und glückliches Jahr 2020!



Mein erstes Buch, "Burnout?Du bist nicht allein! Wenn nichts mehr geht, gibt es immer noch ein Licht am Horizont …" ist im Buchhandel erhältlich. Lesungen finden Sie auf meiner Website, die immer wieder erweitert wird. Ich würde mich sehr freuen Sie bei einer Lesung begrüßen zu dürfen. In meinem Buch können Sie einen anderen Einblick über die Selbsthilfegruppe bekommen und so fällt es Ihnen vielleicht leichter Hilfe rascher anzunehmen.

Auch 2020 findet jeden letzten Samstag im Monat unsere Selbsthilfegruppe statt, jeder ist herzlich willkommen und wird von unserer Gruppe aufgenommen.

Alle Informationen zu meinem Buch, der Selbsthilfegruppe, zu Einzelgesprächsterminen oder Hypnose finden Sie unter: www.susannekamper.at