Kann ich noch Vertrauen in die Zukunft haben? Verunsicherung macht sich in der Welt breit ...

Wie können wir mehr vertrauen oder woraus können wir Vertrauen schöpfen?



Jeder von uns hat Ressourcen. Diese liegen in uns ganz tief verankert, aber manchmal haben wir das Gefühl, sie verstecken sich vor uns. Als Baby entwickeln wir schon das Urvertrauen und können dadurch viele Herausforderungen meistern. Wir nehmen Wärme, Liebe und Geborgenheit wahr ohne darüber nachzudenken. Wir lernen gehen und wenn wir hinfallen, stehen wir wieder auf und probieren es solange, bis wir gehen.

Ich höre in letzter Zeit immer wieder (vermutlich auch durch die momentane, herausfordernde Situation), dass einige Menschen das Vertrauen in das Leben (wollen wir es so benennen) verloren haben.

Was können wir tun?

Der Schlüssel liegt immer in uns und wir tragen diesen auch täglich bei uns.

Schauen Sie in sich hinein, öffnen Sie mit ihrem geheimen Schlüssel verborgene Türen!

Nehmen Sie ein Blatt Papier, ein „Schreibgerät“ und stellen Sie sich folgende Fragen:

Was habe ich schon alles geschafft?

Welche schwierige Situation habe ich schon gemeistert?

Was kann ich mir Gutes tun?



Schauen Sie auf das was Sie (erreicht) haben!

Genießen Sie unser Land Österreich, die gute Luft, die Natur und vieles mehr.

Schauen Sie genauer, bewusster und positiver auf Ihr Leben (nicht auf das der Anderen):

Gönnen Sie sich etwas Gutes?

Nehmen Sie sich auch Zeit für SICH?

Fragen Sie sich selbst oder auch Ihren Partner: “Was kann ich dir/mir/uns Gutes tun?“

Schätzen Sie die kleinen Dinge im Leben:

Ein Kompliment

Eine Umarmung

Einen Kuss

Ihr Haustier, wenn es sich vielleicht vertrauensvoll an Sie schmiegt,

Einen guten Duft

Eine schöne Blume

Ein schönes Lied … tanzen Sie dazu … alleine oder mit einem Partner/in

Genießen Sie den Duft, eines köstlichen Kaffees oder Tees uvm…

Wenn wir nicht hinsehen, riechen oder schmecken, verpassen wir die kleinen Dinge im Leben, aus denen wir immer wieder schöpfen können.

Sagen Sie sich, welche Sorgen Sie auch gerade plagen: „ICH werde es meistern!“ Geben Sie niemals auf. Jeder Mensch von uns, hat viele Facetten und wir werden immer wieder unterschiedliche Probleme haben und meistern. Natürlich würden wir gerne auf manche Herausforderungen gerne verzichten, sprechen Sie sich jedoch Mut zu und Vertrauen zu, wenn Sie sich gefangen fühlen. Bauen Sie auf Ihren Hausverstand, Bauchgefühl und aktivieren Sie Ihren Schlüssel des Vertrauens. So werden Sie wieder stark für das Leben…und füllen Ihr Glas.

Erfahrungsaustausch in der Gruppe & weitere Informationen:



Unsere Burnout-Selbsthilfegruppe findet jeweils am letzten Samstag des Monats um 10:00 Uhr statt. Jede/r ist herzlich willkommen und die Teilnahme ist kostenlos. Die Selbsthilfegruppe ist Mitglied beim Dachverband der NÖ Selbsthilfegruppen.

Burnout-Selbsthilfegruppe

Rotes Kreuz

2700 Wr. Neustadt

Grazer Straße 41

Um Anmeldung wird gebeten!

Unter www.susannekamper.at finden Sie Information zum Thema Burnout, zur Selbsthilfegruppe

Herzlichst, Ihre Susanne