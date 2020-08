Absage des 27. Flugfelder Gassenkirtages am 12. September 2020

Die ÖVP-Ortsgruppe Flugfeld, Badener- und Heideansiedlung von Wiener Neustadt mit ihrem Obmann Hans Machowetz und dem Hausherrn von Oedi's Würst'l Hütt'n am Flugfeldgürtel, Martin Oedendorfer, müsssen aufgrund der Coronaentwicklung und der damit verbundenen Auflagen heuer den geplanten 27. Flugfelder Gassenkirtag am Flugfeldgürtel leider absagen und ersuchen dafür um Verständnis.

Dankadressen

Unser Dank gilt der langjährigen Besuchertreue dieses Flugfelder Krätzelfestes, sowie den zahlreichen Gutscheinspendern für ihre bereits bis zu 27 -jährigen Unterstützungstreue der beliebten Tombolapreise, immerhin schon über "10.000" Preise in den vergangenen 27 Jahren aus Stadt und Land!

Wir hoffen dass wir im nächsten Jahr unseren traditionellen Flugfelder Gassenkirtag wieder fortsetzen dürfen und danken allen unseren Sponsoren und Gästen mit allen guten Wünschen die momentane Coronazeit möglichst gut zu überstehen.

Hans Machowetz,

ÖVP-Ortsgruppenobmann vom Flugfeld, der Badener- und der Heideansiedlung.