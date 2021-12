WIENER NEUSTADT (Bericht von Karl Kreska). Vergangenen Freitag präsentierte Larissa Höfler ihr Debutalbum mit dem Titel „All of me“, im Café Stadler. Das hochwertige von Helmuth Schärf in den USA und Österreich produzierte Album beinhaltet neben zwei eigenen Songs, weihnachtliche Themen, wie auch aktuelle Themen, die soziale Missstände und Krieg aufzeigen. So wurden auch zwei Nummern aus der noch unveröffentlichten CD „Eleven“ des blutjungen Sängers „FaWiJo“ präsentiert.

Unter anderen auf der CD mitgewirkt haben „The Hoodoo Men“ (Peter Samek, Gerry Höller und Wolfgang Leinweber), Josef „Schneckerl“ Schultner, Jengis, Gary Howard und Yavor Roussinoff. Der stimmungsvollen Veranstaltung wohnten auch Magdalena und Manfred Hilmar, Renate und Manfred Gartner, der Sohn von José Feliciano, Helmut Woch mit Gattin, Rudi Biber, Rudi Wehrl und Andrew Young, bei.