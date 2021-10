Das Liedermacher Duo Toni und Margit Knittel begeisterten in Lanzenkirchen mit ihrem Mix aus Pop und alpenländischer Weltmusik.

LANZENKIRCHEN. Auch wenn man nicht jedes Wort im Lechtaler Dialekt versteht, die Musik und das Gefühl erschließen den Sinn. Humorvoll erzählt Toni Knittel Geschichten rund um seine Lieder, und nimmt so das Publikum mit in sein Leben. Sie präsentierten auch ihre neue CD „Bei mir ums Egg“, die an diesem Tag veröffentlicht wurde.

Die Gemeinderäte Martin Karnthaler und Celine Anzur freuen sich nach 640 Tagen Pause endlich wieder bei einer Veranstaltung im Gemeindesaal zu begrüßen. Auch Bürgermeister Bernhard Karnthaler, Gattin Martina Karnthaler, Gemeinderäte Manfred Grimm, Franz Splitek, Wolfgang Haider, Carina Brandlhofer und Jochen Panzenböck kamen in den Musikgenuss und halfen beim Einlass und der 3G Kontrolle mit.

Auch Bibliotheksleiterin Eva Windbichler und Gatte Josef, Karin und Ernst Birnbaumer, Marina Bauer und Andreas Handler, mit ihren Kindern, freuten sich darüber, wieder zu einem Bluatschink-Konzert zu gehen. Irmgard und Helge Fischer sagen:



„Das ist etwas Bodenständiges, sie vertreten die Heimat.“

Ulrike Oberhofer kam mit Hildegard und Franz Bauer:



„Ich habe wieder eine alte CD von Bluatschink ausgegraben, die hatte ich schon lange nicht mehr gehört.“

Hans und Grete Scherleitner und Monika und Gerhard Reiter spielen im Musikverein Breitenau Lieder von Bluatschink,



„wir wollen uns das Original anhören.“