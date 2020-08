WIENER NEUSTADT (Bericht von Karl Kreska). Mit den „Mammut Horns“ unter Raoul Herget war eine der besten Bands im Bezirk vergangenen Samstag am Hauptplatz im Einsatz. Gesanglich unterstützt wurden die Horns von der bekannten in Wiener Neustadt aufgewachsenen Sängerin Nazide Aylin. Das Programm reichte von New Orleans Jazz bis zu American Folksongs.

Bei kühlen Drinks feierten Christine und Roger Rohorzka, Horst Freitag und Elisabeth Gumhalter mit Brigitte Herget, deren Geburtstag. Geburtstag hatte auch Theaterimpresario Harald Scherz, der mit Gattin Irene besonders dem Gesang Nazides lauschte, die am Beginn ihrer Karriere auch im Neukloster Theater auftrat.

Nicht entgehen ließen sich auch Bürgermeister Klaus Schneeberger, Stadtrat Franz Dinhobl, Klubsprecher Matthias Zauner, die Gemeinderäte Clemens Stocker, Sabine Bugnar, Elisabeth Wallner, sowie Franz Siedler mit Gattin Burgi, Inge und Johann Treiber, Doris Kornfeld, Josef und Gerti Karlich, Maria Pernsteiner, Erni und Klaus Wiesbauer und Alfred Silldorf den musikalischen Genuss.

