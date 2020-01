Am Flugfeld in der Pfarre St. Anton konnte man sich vor einigen Jahren an der Griechisch-Katholischen Liturgie mit den Kirchenslawischen Messgesängen erfreuen, so gab es beim vergangenen Neujahrsgottesdienst am 1. Jänner 2020 eine neuerliche musikalische Überraschung, diesmal mit eindrucksvollen Klängen aus Afrika.

Kaplan Sylvere Buzingo leitet den Neujahrsgottesdienst mit seinen beiden Mitbrüdern aus Burundi: Innocent Nimubona und Leopold Ndikumana, die zur Freude und Bewunderung der betenden Gemeinde am Flugfeld zum Messende noch ein gemeinsames Danklied mit Trommelbegleitung aus ihrer Burundischen Heimat anstimmten.

Hans Machowetz,

Pfarrgemeinderat in der Flugfeldpfarre St. Anton



Am 2. Titelfoto v.l.n.r.:

- Elisabeth Gosling, Pfarrgemeinderätin

- Innocent Nimubona, Konzelebrant

- Kaplan Sylvere Buzingo,

- Leopold Ndikumana, Konzelebrant

- Hans Machowetz, Pfarrgemeinderat