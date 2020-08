Auf Sommerfrische in den Wiener Alpen

Wozu denn in die Ferne reisen, wenn das Gute liegt so nah? Wer ein Schattenplatzerl sucht oder eine Landpartie im „Paradies der Blicke" unternehmen will, wird bei den Wiener Alpen garantiert fündig. Lust auf Seelebaumeln macht seit kurzem die aktuelle Werbekampagne der wohl vielseitigsten Tourismusdestination.

WIENER NEUSTADT/BEZIRK. Mit der "Wiener Alpen Sommerfrische" auf zwei Bussen in und um Wiener Neustadt sollen nicht nur Touristen, sondern vor allem auch Einheimische inspiriert und auf das attraktive Angebot aufmerksam gemacht werden, wie ein Abenteuer am Wildwasserpfad, Villenspaziergänge am Semmering, einen Sonnenuntergang am Wiener Neustädter Kanal oder eine eiskalte Erfrischung im Naturbecken des Fischauer Thermalbads. Wiener Neustadt ist dabei idealer Ausgangspunkt für diese Unternehmungen, ist aber auch selbst einen Aufenthalt wert.

Landtagsabgeordneter und Wiener Neustadts Stadtrat DI Franz Dinhobl konnte sich gemeinsam mit Wiener Alpen Geschäftsführer Markus Fürst vom sommerfrischen Branding eines Busses, der Teil der Werbekampagne zur Wiener Alpen Sommerfrische ist, überzeugen.