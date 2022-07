WIENER NEUSTADT. Unter dieser Devise "Aus ALT wird NEU" steht das BRG Gröhrmühlgasse in den nächsten beiden Jahren. So gesehen war der letzte Schultag im alten Gebäude mit großer Wehmut verbunden. Fast 41 Jahre wurde hier unterrichtet und für viele ist es unvorstellbar, dass dieses Gebäude in dieser Form ab September nicht mehr genutzt werden wird.

Deshalb haben die Schüler*innen und das gesamte Lehrpersonal diesen letzten Tag auch zu einer Fotosession genutzt, um sich damit von ihrem „alten“ BRG zu verabschieden. Es waren wirklich beeindruckende Momente, als sich die Schüler*innen aller Klassen im Schulgarten und am Hartplatz versammelt haben und ihre Verbundenheit mit ihrem bisherigen Arbeitsplatz in verschiedenen Positionen zum Ausdruck brachten. Hier ein paar Eindrücke davon: